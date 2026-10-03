"SRBIJA JE IZDRŽALA NAJTEŽE PRITISKE ZAHVALJUJUĆI VAMA" Vučić: Nisam hteo nijednog da isporučim i kad sam dobio subpenu

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić dao je reč da nećemo gaziti tradicionalna prijateljstva i podsetio da četiri godine nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji.

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- Srbija je izdržala najteže pritiske zahvaljujući vama i vašem rukovodstvu koje je imalo kičmu, a vidite da naši protivnici ne smeju ni da izađu imenom i prezimenom i da kažu šta je politika. Šta god ih pitate kažu "uh", za Rusiju "eh, za Kosovo "ih"... Tu smo politiku videli već 2000. godine, kad su pričali "samo da srušimo Miloševića". Dan nakon toga su odustali od kontinuiteta u odnosu na Jugoslaviju, dva dana posle su pustili kurtija, braću Mazreku i sve druge teroriste koji su klali i ubijali srpsku decu. Posle toga su kao kilo mesa slali Srbe u Haški tribunal, a ja nisam hteo nijednog da isporučim i kad sam dobio subpenu! Nisam pogazio svoj i obraz Srbije - kazao je on.