VUČIĆ SE ZAHVALIO NARODU NA KIM: "Trudićemo se da im poboljšamo životni standard"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić govori na velikom skupu u Areni.

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Zahvalio se narodu na Kosovu i Metohiji.

- Trudićemo se da im poboljšamo životni standard i da uvek budemo sa njima i uz njih - kazao je on.

U tom trenutku ljudi su počeli da skandiraju "Kosovo je srce Srbije".