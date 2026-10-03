Politika

"SMETAMO IM JER NE DAMO DA GAZE PO SRBIJI" Vučić: Nikada nismo bili na strani nacista, nećemo ni u budućnosti

В.Н.

03. 10. 2026. u 19:00

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić rekao je da Aljbin Kurti svim srcem želi pobedu blokaderske liste, kao i Milo Đukanović, kavački klan i Andrej Plenković.

СМЕТАМО ИМ ЈЕР НЕ ДАМО ДА ГАЗЕ ПО СРБИЈИ Вучић: Никада нисмо били на страни нациста, нећемо ни у будућности

Foto: Printscreen

- Smetamo im ne zato što nećemo dobre odnose, već ne damo da gaze po Srbiji, kako nam je hrvatski zvanični jezik i nećemo da pevamo "Za dom spremni" i Tompsonove pesme. Nikada nismo bili na strani nacista, nećemo ni u budućnosti - obećao je on.

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