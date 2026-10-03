PROFESORI, UČITE DECU!: Vučić najavio red i disciplinu u školama i na fakultetima
NA PREDIZBORNOM kupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni, prvi na listi i nosilac ove izborne liste, Aleksandar Vučić, govorio je i o obrazovanju, poručivši da će, kako je naveo, insistirati na redu i disciplini u školama i na fakultetima.
– Neću dozvoliti da nam škole budu uništene, neću dozvoliti da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka jer su to vredne ruke naših penzionera gradile za svu decu Srbije, a ne za određene političke opcije. Profesori, imate visoka primanja i imaćete još više, učite decu! Ako nećete, nećete više da obavljate taj posao! Tako ću da radim – naveo je Vučić.
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