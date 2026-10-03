"ZNAMO DA NEMATE PARE, MI ĆEMO NAĆI NOVAC" Vučić: Imamo mesta gde ljudi nemaju tehničku vodu, uložićemo u kanalizacije

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić govori na velikom skupu u Areni.

Novosti

Zamolio je ljude na lokalu da se uozbilje.

- Znamo da nemate pare, mi ćemo naći novac, ali presušuju bunari, nećemo imati vode i moramo to da rešavamo. Imamo mesta gde ljudi nemaju tehničku vodu. U to ćemo ogroman novac da uložimo, kao i u fekalne i kišne kanalizacije - naveo je on.