"NAĆI ĆEMO REŠENJE" Vučić: Svi ćete dobiti uredne, nove ili potpuno rekonstruisane bolnice i domove zdravlja

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, rekao je na skupu u Beogradskoj areni da treba pronaći rešenje za stanje u zdravstvu.

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- Ulažemo svake godine preko 5 milijardi evra - kazao je on.

Kaže da je njegova greška što je mislio da rade velike stvari i najveće projekte.

- Trebalo je da radimo polako i svuda podjednako. Naći ćemo rešenje. Milijardu i trista četiri miliona evra košta 69 bolnica u 60 lokalnih samouprava. Svi ćete dobiti uredne, nove ili potpuno rekonstruisane bolnice i domove zdravlja – obećao je on.

Za lečenje u inostranstvu država izdvaja 130 puta više nego ranije, tvrdi on.

- Bude li potrebno, plaćaćemo više - obećao je.