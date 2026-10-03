Politika

"NAĆI ĆEMO REŠENJE" Vučić: Svi ćete dobiti uredne, nove ili potpuno rekonstruisane bolnice i domove zdravlja

V.N.

03. 10. 2026. u 18:52

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, rekao je na skupu u Beogradskoj areni da treba pronaći rešenje za stanje u zdravstvu.

НАЋИ ЋЕМО РЕШЕЊЕ Вучић: Сви ћете добити уредне, нове или потпуно реконструисане болнице и домове здравља

Foto: Novosti

- Ulažemo svake godine preko 5 milijardi evra - kazao je on.

Kaže da je njegova greška što je mislio da rade velike stvari i najveće projekte.

- Trebalo je da radimo polako i svuda podjednako. Naći ćemo rešenje. Milijardu i trista četiri miliona evra košta 69 bolnica u 60 lokalnih samouprava. Svi ćete dobiti uredne, nove ili potpuno rekonstruisane bolnice i domove zdravlja – obećao je on.

Za lečenje u inostranstvu država izdvaja 130 puta više nego ranije, tvrdi on.

- Bude li potrebno, plaćaćemo više - obećao je.

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