VUČIĆ JASAN: Država će "biti na točkovima", svaki dan će ministri biti na terenu
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" , obraća se pred punom Arenom.
Ističe da je potrebno da počnemo sebe da menjamo s vrha.
- Danas ministri dva puta nedeljno odu van Beograda, ali na događaj koji ne traje duže od sat vremena. Da li je to dosta da čuju narod? To nije dosta ni da čuju lokalne funkcionere. Pitanje je za njih koliko često idu u sela, trebalo bi dva puta dnevno. Ja neću da radim drugačije, to su moji uslovi. Veza između običnog seljaka ili građanina u urbanoj sredini koji ne zna kome da se obrati, to će u potpunosti morati da se promeni. Vlada će biti "na točkovima" i svakog dana na terenu svi ministri - kazao je Vučić.
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