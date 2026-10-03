VUČIĆ U ARENI O OBILASKU SRBIJE: "Moje srce je ispunjeno radošću što vidim našu lepu Srbiju"
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, rekao je na skupu u Beogradskoj areni da je tokom prethodne nedelje obišao Srbiju, uglavnom van velikih gradova, i da je, kako je naveo, imao priliku da vidi ljude koji žive i rade širom zemlje.
– Moje srce je ispunjeno radošću što vidim našu lepu Srbiju. Ljudi su puni nade i osmeha. Nemaju mnogo, nekada ni dovoljno, ali imaju razumevanja za državu, vide nove puteve, pristojna radna mesta i relativno dobro zarađuju. Radnici se bude u zoru, odlaze u nove fabrike, zemljoradnici ore njive, deca idu u školu. Nove mobilne ambulante idu u posetu na svakih nekoliko dana, penzioneri žive bolje, turizam cveta. Svakako je bolje nego pre. Uspeli smo da okupimo Srbiju – kazao je Vučić.
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