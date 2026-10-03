PORODICA DAKIĆ IZ POŽAREVCA U ARENI: "Dobili smo ključeve od prvog stana, prvog doma u našoj Srbiji"

NA SKUPU u Beogradskoj areni obratili su se i Jovan i Anđela Dakić iz Požarevca, koji su govorili o tome kako su rešili stambeno pitanje i dobili svoj prvi dom.

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– Mi smo porodica Dakić, Jovan i Anđela iz Požarevca. Venčali smo se pre tri godine, imali smo posao, platu, ali nismo imali gde da živimo. Ljudi oko nas savetovali su nam da odemo u inostranstvo – rekla je Anđela.

Jovan je naveo da su ove godine dobili ključeve od svog prvog stana.

– Ove godine dobili smo ključeve od našeg stana, prvi stan, prvi dom, ovde u našoj Srbiji. Ovo ne bismo mogli sami. Hvala što podržavate politiku koja sve ovo vreme vodi računa o ljudima. Živela Srbija – rekao je Jovan.