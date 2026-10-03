"POLITIKA ALEKSANDRA VUČIĆA NAM JE VRATILA LJUDSKO DOSTOJANSTVO' Vihora Arsić: Danas sam ovde zbog Srbije

VIHORA Arsić, koja je 40 godina radila i brinula o svojoj porodici, obratila se okupljenima u Areni i govorila o vremenu u kojem je pratila ratove, inflaciju i nestabilan kurs dinara.

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- Ja sam Arsić Vihora. Radila sam 40 godina, borila sam se za svoju porodicu. Za razliku od mlađih, pratim ratove, inflaciju, nestabilan kurs dinara. Danas sam sa vama jer hoću da vam kažem šta me boli najviše. Politika Aleksandra Vučića nam je vratila ljudsko dostojanstvo - rekla je.