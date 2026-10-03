ARNO GUJON POZVAO SRBE DA SE UJEDINE: Video sam istinu

ARNO Gujon poručio je na skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" pozvao je srpski narod da se ujedini.

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- U Srbiju sam došao sa 19 godina i to na Kosovo i Metohiju. 22 godine su prošle a ja sam i dalje tu. I dalje pomažem Srbima na Kosovu i Metohiji. Zato što sam video istinu i zato vas pozivam da se ujedinimo. Za politiku koja donosi svoje odluke o Srbiji u Srbiji. Koja nije uvela Srbiju u nove ratove, koja nije potpisala šta se tražilo od nje, koja nije uvela sankcije Rusiji - rekao je on.