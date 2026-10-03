JASNA SA KOSOVA I METOHIJE: Pomoć od države je neizmerna, dok rađamo decu - Kosovo je Srbija
JASNA sa Kosova i Metohije poručila je na skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" da je pomoć koju narod sa Kosova i Metohije dobija od države Srbije neizmerna.
- Bilo je teško, teško je i sada ali pomoć koju imamo od države Srbije je neizmerna. Verovatno je i Bog izabrao najhrabrije ljude da žive na Kosovu i Metohiji. Dok je tako, dok dole živimo i rađamo decu, Kosovo će biti Srbija - poručila je.
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