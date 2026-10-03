Politika

MAJKA HRABRE ANĐELE KOJA SE BORI PROTIV RETKE BOLESTI: Hvala vam što podržavate politiku koja menja Srbiju

Novosti online

03. 10. 2026. u 18:20

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MAJKA Anđele Petrović, deteta koje se bori protiv retke bolesti, govorila je na skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

МАЈКА ХРАБРЕ АНЂЕЛЕ КОЈА СЕ БОРИ ПРОТИВ РЕТКЕ БОЛЕСТИ: Хвала вам што подржавате политику која мења Србију

Foto: Printskrin

- Ja sam majka Anđele Petrović koja boluje od retke bolesti. Ona je jedno od 321 deteta koja je zahvaljujući državi dobila jako skup lek. Našoj porodici, svetlost na kraju tunela. Hvala vam što podržavate politiku koja menja Srbiju, naše živote, koja je zaslužna za stvaranje fonda za lečenje dece od retkih bolesti, bez koje mi ne bismo mogli spasiti svoju decu. Moja Anđela je jedna od njih, hvala vam! - poručila je Anđelina majka.

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