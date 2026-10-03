SNEŽANA SAVIĆ U PUBLICI U ARENI: Pevačica stigla na veliki skup da pruži podršku Aleksandru Vučiću!
GLUMICA i pevačica Snežana Savić večeras je među okupljenim građanima u Beogradskoj areni, gde se održava veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".
Snežana Savić je poslednjih meseci bila u centru pažnje i zbog svoje pesme "Tri poljupca hoću ja", koja je korišćena na studentskim blokadama i protestima. Ona je, međutim, javno govorila o tome da njeni politički stavovi nisu isti kao stavovi dela blokadera i "Studentske liste" koja je njenu pesmu koristila na okupljanjima.
Njeno pojavljivanje u publici na večerašnjem skupu u Areni privuklo je pažnju prisutnih.
Okupljene u prepunoj areni svojom pesmom je razgalila i pevačica Vesna Zmijanac. Za muzički program zaduženo je više izvođača koji tokom večeri zabavljaju publiku i doprinose atmosferi u prepunoj dvorani.
Skup u Beogradskoj areni održava se u okviru predizbornih aktivnosti liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", a prepunim prisutnima trebalo bi da se obrati Aleksandar Vučić.
Preporučujemo
ORE SE PATRIOTSKE PESME: Puna Arena čeka Vučića (VIDEO)
03. 10. 2026. u 18:04
VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK ISPRED ARENE: "Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!" (VIDEO)
03. 10. 2026. u 17:58
NAROD SKANDIRA VUČIĆU: Uskoro počinje veliki skup u Areni (VIDEO)
03. 10. 2026. u 17:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)