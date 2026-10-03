Politika

SNEŽANA SAVIĆ U PUBLICI U ARENI: Pevačica stigla na veliki skup da pruži podršku Aleksandru Vučiću!

T.J.

03. 10. 2026. u 18:07

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GLUMICA i pevačica Snežana Savić večeras je među okupljenim građanima u Beogradskoj areni, gde se održava veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

СНЕЖАНА САВИЋ У ПУБЛИЦИ У АРЕНИ: Певачица стигла на велики скуп да пружи подршку Александру Вучићу!

Foto: Novosti

Snežana Savić je poslednjih meseci bila u centru pažnje i zbog svoje pesme "Tri poljupca hoću ja", koja je korišćena na studentskim blokadama i protestima. Ona je, međutim, javno govorila o tome da njeni politički stavovi nisu isti kao stavovi dela blokadera i "Studentske liste" koja je njenu pesmu koristila na okupljanjima.

Njeno pojavljivanje u publici na večerašnjem skupu u Areni privuklo je pažnju prisutnih.

Okupljene u prepunoj areni svojom pesmom je razgalila i pevačica Vesna Zmijanac. Za muzički program zaduženo je više izvođača koji tokom večeri zabavljaju publiku i doprinose atmosferi u prepunoj dvorani.

Skup u Beogradskoj areni održava se u okviru predizbornih aktivnosti liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", a prepunim prisutnima trebalo bi da se obrati Aleksandar Vučić.

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