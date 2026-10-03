Politika

ORE SE PATRIOTSKE PESME: Puna Arena čeka Vučića (VIDEO)

Novosti online

03. 10. 2026. u 18:04

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PUNA Arena čeka Aleksandra Vučića na skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

ОРЕ СЕ ПАТРИОТСКЕ ПЕСМЕ: Пуна Арена чека Вучића (ВИДЕО)

Foto: SNS

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