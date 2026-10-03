ORE SE PATRIOTSKE PESME: Puna Arena čeka Vučića (VIDEO)

FILM "Zlatni rez ’42 - Djeca Kozare" Lordana Zafranovića, posle više decenija rada na temi stradanja u Jasenovcu u NDH, sinoć je otvorio 53. FEST pred prepunom Plavom dvoranom Sava Centra, ali je još pre premijere otvorio brojne polemike. O filmu se poslednjih nedelja govorilo i van umetničkog konteksta - o njegovom finansiranju, političkim tumačenjima, ali i pritiscima kojima su bili izloženi pojedini hrvatski glumci koji su u njemu učestvovali.