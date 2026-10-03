Politika

VUČIĆ OBJAVIO SNIMAK ISPRED ARENE: "Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!" (VIDEO)

T.J.

03. 10. 2026. u 17:58

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, oglasio se na Instagramu uoči velikog skupa u Beogradskoj areni.

ВУЧИЋ ОБЈАВИО СНИМАК ИСПРЕД АРЕНЕ: Победићемо их убедљивије него икада! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Uz video snimak sa prelepim kadrovima ispred Arene, na kojima se vidi atmosfera uoči početka skupa i pristizanje građana, Vučić je objavio poruku:

- Narod kaže: "Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!" Do konačne pobede! ❤️💪

Veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" održava se danas, 3. oktobra, u Beogradskoj areni. Prema izveštajima sa lica mesta, veliki broj građana okupio se ispred Arene, dok je unutar dvorane u toku program uoči obraćanja Vučića.

Vučić je i ranije, najavljujući beogradski skup, poručivao da očekuje okupljanje pristalica i pozivao na ujedinjenje. Prvi veliki skup najavio je upravo za Beograd, dok su kao naredna mesta okupljanja najavljeni i drugi gradovi u Srbiji.

Skup u Beogradskoj areni održava se u okviru aktivnosti izborne liste broj 1, "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", uoči vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar.

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