MESAROVIĆ IZ PUNE ARENE: Samo politika Aleksandra Vučića obezbeđuje nastavak razvoja Srbije
MESAROVIĆ je istakla da je Aleksandar Vučić tokom prethodnih 14 godina, prema njenoj oceni, pokazao da se država voli radom, odgovornošću i rezultatima.
Adrijana Mesarović rekla je pred početak Velikog skupa Ujedinjene Srbije da je atmosfera ispred i u Beogradskoj areni „fantastična“ i da veliki broj ljudi pokazuje kakvu politiku, prema njenom mišljenju, građani žele.
„Fantastična atmosfera, fantastična energija. Hiljade naših građana, građana Srbije, došlo je da podrži politiku Aleksandra Vučića“, rekla je Mesarović.
Ona je navela da okupljeni žele da pošalju poruku da Srbija treba da nastavi putem ekonomskog razvoja.
„Narod Srbije želi da ide napred, želi dalji ekonomski razvoj, još veće plate i penzije, želi da se dalje infrastrukturno povezujemo i razvijamo, da radimo bolnice, škole, vrtiće, auto-puteve i brze saobraćajnice“, rekla je.
Mesarović je istakla da je Aleksandar Vučić tokom prethodnih 14 godina, prema njenoj oceni, pokazao da se država voli radom, odgovornošću i rezultatima.
„Aleksandar Vučić je poslednjih 14 godina pokazao da se Srbija voli radom, rezultatima, odgovornošću, posvećenošću i razvojem Srbije“, rekla je.
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