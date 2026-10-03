Zvanično počeo program

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Vihora Arsić: Politika Aleksandra Vučića nam je vratila ljudsko dostojanstvo

- Ja sam Arsić Vihora. Radila sam 40 godina, borila sam se za svoju porodicu. Za razliku od mlađih, pratim ratove, inflaciju, nestabilan kurs dinara. Danas sam sa vama jer hoću da vam kažem šta me boli najviše. Politika Aleksandra Vučića nam je vratila ljudsko dostojanstvo - rekla je.

Arno Gujon

- U Srbiju sam došao sa 19 godina i to na Kosovo i Metohiju. 22 godine su prošle a ja sam i dalje tu. I dalje pomažem Srbima na KiM. Zato što sam video istinu i zato vas pozivam da se ujedinimo. Za politiku koja donosi svoje odluke o Srbiji u Srbiji. Koja nije uvela Srbiju u nove ratove, koja nije potpisala šta se tražilo od nje. Koja nije uvela sankcije Rusiji - rekao je on.

Foto: Printscreen

Jasna Milovanović sa KiM

- Prethodnih godina i dana, život na KiM je veoma težak. Postavljaju nam pitanje zašto nismo otišli. Zašto? Zato što naša deca idu u srpske škole, zato što su naši vrtići puni naše deca. Zato što nedeljom idemo u crkvu da upalimo sveće. Tu su naši koreni, kuće naših predaka. Teško je, ali podrška naše zemlje je neizmerna. Daje nam snagu i podršku. Bog je izabrao najhrabrije ljude da danas žive na KiM i dok je tako, i dok dole živimo, rađamo decu, Kosovo će biti Srbija. Hvala vam što podržavate politiku koja nas nije zaboravila i ostavila. Kosovo je Srbija i zauvek će tako ostati.

Foto: Printscreen

Milijana Petrović, majka Anđele Petrović koja boluje od retkih bolesti

Foto: Printscreen

- Anđela je jedna od 321 deteta koje je zahvaljujući državi dobila jedan jako skup lek. Zahvljujuži državi pružena joj je šansa za izlečenje, za život. Našoj porodici svetlost na kraju tunela. Hvala što podržavate politiku koja menja Srbiju, koja je zaslužna za stavaranje fonda za lečenje dece od retkih bolesti, bez kojih porodice koje iumaju taj problem ne mogu da spase svoju decu. Moja ćerka je jedna od njih. Hvala vam - rekla je

Puna Arena čeka Vučića

Moćne fotografije iz Arene

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Miloš Vučević i Siniša Mali na tribinama sa narodom

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Vučić: Do konačne pobede!

Aleksandar Vučić podelio je snimak iz Arene na društvenoj mreži Instagram.

- Narod kaže: “Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!” Do konačne pobede - navodi se u objavi.

MESAROVIĆ IZ PUNE ARENE: Samo politika Aleksandra Vučića obezbeđuje nastavak razvoja Srbije

Adrijana Mesarović rekla je pred početak Velikog skupa Ujedinjene Srbije da je atmosfera ispred i u Beogradskoj areni „fantastična“ i da veliki broj ljudi pokazuje kakvu politiku, prema njenom mišljenju, građani žele.

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Narod skandira Vučiću u Areni

Specijalna poruka Vučića narodu u Areni

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- Ulazim u Arenu . Poneo sam belu trenerku i beli duks ujedinjena Srbija. Moram da kažem veliko hvala i poštovanje prema ljudima za koje ću biti u odelu. Imam ogromnu tremu. Beskrajno zahvalan ljudima koji su me pustili da predvodim pokret slobodara i slobodnih ljudi. Ljudi koji neće da dozvole okupaciju zemlje i okupaciju duše. Borićemo se. Hvala sviam koji su došli. Hvala svima koji nas pratite. Idemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikad - rekao je Vučić u video poruci.

Mira Škorić u Areni

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Student medicinskog fakulteta: Zahvaljujući politici Aleksandra Vučića Srbija ide napred

Došli i Srbi sa Kosova i Metohije

Predsednik stranke "Srpska lista" Zlatan Elek zajedno sa čelnicima stranke stigli su u Arenu.

Tu su i Igor Simić, Dalibor Jevtić, Ivan Zaporožac i Slavko Simić.

Sa njima je i član Predsedništva SNS Petar Petković.

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