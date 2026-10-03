"JOVANOV, KOJA TI JE OMILJENA TAČKA NJIHOVOG PROGRAMA U 11 TAČAKA NA JEDNOM FLAJERU?" Brnabić demontirala blokadere

KANDIDATKINjA na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić pokazala je svu prazninu "programa" blokaderske liste.

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

- Meni ta da nijednom rečju ne pominjete penzije. Time ste sve rekli penzionerima - što je dosta čudno jer su vam na "Studentskoj" listi uglavnom penzioneri. Tebi Milenko Jovanov? Koja ti je omiljena tačka njihovog programa u 11 tačaka na jednom flajeru? - upitala je Brnabić na Iksu, tagujući Milenka Jovanova.

Meni ta da nijednom rečju ne pominjete penzije. Time ste sve rekli penzionerima - što je dosta čudno jer su vam na "Studentskoj" listi uglavnom penzioneri. Tebi @MilenkoJovanov? Koja ti je omiljena tačka niijovog programa u 11 tačaka na jednom flajeru? — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 3, 2026