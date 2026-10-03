Politika

"JOVANOV, KOJA TI JE OMILJENA TAČKA NJIHOVOG PROGRAMA U 11 TAČAKA NA JEDNOM FLAJERU?" Brnabić demontirala blokadere

В.Н.

03. 10. 2026. u 14:40

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KANDIDATKINjA na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić pokazala je svu prazninu "programa" blokaderske liste.

ЈОВАНОВ, КОЈА ТИ ЈЕ ОМИЉЕНА ТАЧКА ЊИХОВОГ ПРОГРАМА У 11 ТАЧАКА НА ЈЕДНОМ ФЛАЈЕРУ? Брнабић демонтирала блокадере

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

 - Meni ta da nijednom rečju ne pominjete penzije. Time ste sve rekli penzionerima - što je dosta čudno jer su vam na "Studentskoj" listi uglavnom penzioneri. Tebi Milenko Jovanov? Koja ti je omiljena tačka njihovog programa u 11 tačaka na jednom flajeru? - upitala je Brnabić na Iksu, tagujući Milenka Jovanova.

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