"VUČIĆ JE IZGRADIO SRBIJU, A "STUDENTI" BI SAD DA JE VODE, GDE TO IMA?" Građani čekaju veliki skup u Areni, evo u čemu se svi slažu

GRAĐANI čekaju veliki skup u Beogradskoj areni, te su imali nekoliko minuta da sa novinarima porazgovaraju o politici Aleksandra Vučića koja vodi Srbiju napred deceniju i po.

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Prva sagovornica rekla je da je na skupu zbog samog događaja, ali i zato što joj se unuka raduje, a potvrdila je da ju je povela sa sobom. Na pitanje da li podržava predsednika, odgovorila je potvrdno.

Objasnila je da ga podržava zato što, kako je rekla, "čovek radi", za razliku od drugih. Navela je da ljudi često ne vole onoga ko radi i da pripada "staroj gardi", pa se prisetila vremena kada su radnici negodovali zbog šefova koji su ih terali da rade, iako su ih, kako je rekla, upravo tako naučili radu.

Na pitanje koliko je predsednik uradio za Srbiju, sagovornica je rekla da je uradio "jako, jako puno" i da pre njega niko nije uradio toliko. Dodala je da to, po njenom mišljenju, nisu uspeli ni Tito ni bilo ko drugi.

Govoreći o Beogradu na vodi, ispričala je da se njena unuka bavi baletom i da često odlazi tamo na predstave i nastupe. Posebno ju je, kako je navela, oduševio Savski park. "Kad sam videla Savski onaj park, verujte mi da sam se oduševila", rekla je ona, dodajući da je zetu, kada je došao po njih, rekla da je pusti malo da uživa u ambijentu, "kao da sam u nekoj drugoj državi".

Ona je ocenila da je to "zaista pun pogodak", bez obzira na to da li neko podržava vlast ili ne, i naglasila da je njeno lično mišljenje da je to što je urađeno "savršeno".

Na pitanje šta za nju znači ujedinjena Srbija, rekla je da joj to "jako puno" znači i da bi ljudi trebalo da budu više povezani i da se manje mrze. Dodala je da ne zna odakle dolazi ta mržnja i da se ranije nije tako osećala podeljenost među ljudima.

- Ja mislim da nije do nas Srba, nego neka druga sila - rekla je sagovornica.

Na pitanje novinara da li studentska lista širi mržnju, sagovornica je odgovorila da, po njenom mišljenju, studentska lista uopšte ne postoji. Pozvala se na razgovor sa unukom svog pokojnog brata, koji studira, i rekla da joj je on kazao: "Baba, kakva studentska lista? To ne postoji. To su sve ovi iz pozadine..."

Dodala je da pretpostavlja da su ti ljudi, kako je rekla, "negde sa Zapada poslati" i da su dobili novac, uz napomenu da je to njeno lično mišljenje.

Smatra da nije dobro što se pojedini ljudi tako ponašaju i da bi, ukoliko su intelektualci i završili fakultete, trebalo da pokažu više pristojnosti i da se bore na drugačiji način. Kao primer je navela uticaj takvog ponašanja na decu.

Ispričala je da njen unuk, koji ima deset i po godina, počinje da psuje jer takve reči čuje od druge dece, a posebno se osvrnula na izraz "ćaci". Dodala je da bi oni koji ga koriste prvo trebalo da znaju šta ta reč znači.

Druga sagovornica rekla je da je najveći uspeh aktuelne vlasti to što je, prema njenom mišljenju, predsednik najbolji do sada.

- Izgradio nam je i zemlju i puteve i sve što može, i što smo poželeli, on je to uradio - rekla je ona.

Navela je da je zbog toga zadovoljna i da predsednika podržava, kao i da prisustvuje skupovima. Dodala je da bi volela da on "bude doživotno" na vlasti i da smatra da boljeg neće imati.

- Od srca sve najbolje. Nek nam živi 100 godina - poručila je sagovornica.

Treća sagovornica osvrnula se na studentsku listu i zapitala kako student može da vodi politiku na način na koji to rade Aleksandar Vučić ili Ana Brnabić.

- Šta ja znam? Dobri su svi - rekla je ona.

Navela je da će podržavati aktuelnu vlast u budućnosti, a potom je postavila pitanje o Draganu Đilasu i njegovom političkom delovanju.

Na pitanje o tome šta je Đilas uradio i gde su, kako je rekla, "te silne pare što je iznio", sagovornica je navela da ne zna kako su te stvari, prema njenim rečima, bile "zabašurene".

(Alo)