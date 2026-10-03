KNEŽEVIĆ ODGOVORIO MEDENICI SA KONJA: Moj "audi" je kobila Mara, ima jednu konjsku snagu (VIDEO)
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević odgovorio je video-porukom Milošu Medenici, sinu bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, koji ga je, prema Kneževićevim rečima, optužio da je od Aleksandra Vučića i Savića Gugija dobio šest stanova u izgradnji i novi „audi”.
Knežević je neobično video-obraćanje snimio jašući kobilu Maru, a Medenici je poručio da je spreman da sa njim obiđe sve navodne nekretnine i da ih, ukoliko postoje, pokloni njemu i njegovoj porodici.
- Juče me nada blokaderske liste Miloš Medenica, zvani Medeni, prozvao kako sam od Gugija Savića i od Aleksandra Vučića dobio šest stanova u izgradnji i novi audi, ne bih li održavao Ujedinjenu Srbiju i zastupao ideje koje sve vreme zastupam i od kojih ne odustajem ni za centimetar - rekao je Knežević.
On je dodao da mnogi ne žele da polemišu sa Medenicom, ali da on, kako je naveo, „nikome nije dužan ostao”.
U nastavku obraćanja Knežević je upotrebio niz oštrih i ironičnih formulacija, iznoseći i teške tvrdnje o ljudima za koje navodi da okružuju Medenicu.
- Mikeli, neka ujutru ubace malo meda u taj kokain koji ti daju, da bi mogao da čitaš ono što ti pišu kavčani. I neka te izvade malo iz špajza i podruma na svež vazduh, da osetiš sunce, da osetiš vetar, jer vidi se da nisi gledao beloga dana duže od šest meseci -poručio je Knežević.
Predsednik DNP-a zatim je naglasio da je, kako tvrdi, sve što poseduje u životu platio i da nikome ništa nije oteo.
- Treba da znaš nešto, sunce moje: Milan Knežević je sve platio u svom životu, i davao je i poklanjao ljudima, za razliku od tvoje familije – nikome ništa nije oteo, ni kroz sudske presude, ni kroz bilo kakav vid zloupotrebe službenog položaja - rekao je Knežević.
On je Medenicu pozvao da, ukoliko dođe u Crnu Goru, bude njegov gost u Zeti, a potom da mu pokaže stanove za koje tvrdi da su mu poklonjeni.
- A ako te kad ovi kavčani i Aljbin Kurti puste sa Kosova da dođeš u Crnu Goru, pozivam te da budeš moj gost u Zeti, a da onda zajedno odemo da mi pokažeš tih šest stanova koje mi je dao Gugi Savić i koje mi je dao Aleksandar Vučić, i sve ću da ih poklonim tebi, tvojoj familiji i tvojoj majci, a ti ostavi jedan za Iliju Srdanovića - poručio je Knežević.
Najironičniji deo obraćanja usledio je kada se osvrnuo na tvrdnju da je dobio novi „audi”.
- A jedini audi koji sam ja dobio od Gugija Savića i koji vozim je ova kobila Mara, koju ti ipak ne mogu dati, jer je mnogo bolja i plemenitija od mnogih ljudi koje sam sreo u životu - rekao je Knežević pokazujući konja na kome je snimio video.
Obraćanje je završio porukom Medenici da pozdravi Kosovo i Metohiju i ponovo izneo tvrdnju da ga ljudi koji ga skrivaju neće pustiti da se slobodno vrati.
- Tako da, ljubim te puno i pozdravi mi našu svetu zemlju, Kosovo i Metohiju, i da znaš da si mi simpatičan i da te donekle žalim, jer oboje znamo da ovi koji te drže neće te pustiti nikad da živ izađeš iz tog podruma u kome si utamničen - naveo je Knežević.
- Puno poljubaca i daj Bože da se brzo vidimo, od mene i od moje Mare, to jest audija sa jednom konjskom snagom - zaključio je predsednik DNP-a.
Miloš Medenica se nalazi u bekstvu, a za njim je u januaru 2026. raspisana poternica nakon što ga policija nije pronašla na kućnoj adresi posle prvostepene presude kojom je osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora.
Knežević je i ranije javno polemisao sa Medenicom i pozivao nadležne organe da provere njegove tvrdnje, dok je u martu ocenio da slučaj Medenice ima ozbiljne posledice po sektor bezbednosti Crne Gore.
(Politika onlajn)
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