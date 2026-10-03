Politika

ISTI LJUDI, DRUGO PAKOVANJE: Brnabić demontirala "studente" sa "Studetnske" liste - "Novih ljudi na vašoj listi nema"

В.Н.

03. 10. 2026. u 14:21

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KANDIDATKINjA na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić lepo je pokazala da su na "Studentskoj" listi ljudi koji su harali Srbijom od 2000. do 2012. godine.

ИСТИ ЉУДИ, ДРУГО ПАКОВАЊЕ: Брнабић демонтирала студенте са Студетнске листе - Нових људи на вашој листи нема

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

 - Zašto biste radili reviziju svih dosadašnjih projekata ove vlasti, kad su kandidati sa vaše liste, npr. Vladan Kuzmanović i Sanja Fric, bili članovi Republičke revizione komisije, te su sve te projekte analizirali i odobravali? Reviziju tih prijekata ste vi već završili - i sve ste ih odobrili. Novih ljudi na vašoj listi nema - ima samo ljudi koji jure nove fotelje za sebe - napisala je Brnabić.

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