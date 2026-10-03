ISTI LJUDI, DRUGO PAKOVANJE: Brnabić demontirala "studente" sa "Studetnske" liste - "Novih ljudi na vašoj listi nema"

KANDIDATKINjA na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić lepo je pokazala da su na "Studentskoj" listi ljudi koji su harali Srbijom od 2000. do 2012. godine.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Zašto biste radili reviziju svih dosadašnjih projekata ove vlasti, kad su kandidati sa vaše liste, npr. Vladan Kuzmanović i Sanja Fric, bili članovi Republičke revizione komisije, te su sve te projekte analizirali i odobravali? Reviziju tih prijekata ste vi već završili - i sve ste ih odobrili. Novih ljudi na vašoj listi nema - ima samo ljudi koji jure nove fotelje za sebe - napisala je Brnabić.

Zašto biste radili reviziju svih dosadaṣ̌njih projekata ove vlasti, kad su kandidati sa vaše liste, npr. Vladan Kuzmanović i Sanja Fric, bili članovi Republičke revizione komisije, te su sve te projekte analizirali i odobravali? Reviziju tih prijekata ste vi već završili - i sve ste ih odobrili. Novih ljudi na vašoj listi nema - ima samo ljudi koji jure nove fotelje za sebe. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 3, 2026