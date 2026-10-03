Rok za podnošenje lista RIK-u za izbore 25. oktobra ističe sutra

ROK za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, ističe 4. oktobra u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra.

Foto: D. Milovanović

Za vanredne parlamentarne izbore, Republička izborna komisija (RIK) do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista sedam ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

Povučena je izborna lista "Izbor naroda - Miroslav Miki Aleksić - Miloš Parandilović - Aleksandar Jovanović Ćuta". Prva proglašena izborna lista za vanredne parlamentarne izbore je lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke koja nozi naziv ''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija''. Lista sa 250 kandidata za narodne poslanike je predata uz 209.130 pravno valjanih pisanih izjava birača podrške toj listi, a nosilac liste je član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić.

Druga proglašena izborna lista je "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije sa 250 kandidata za narodne poslanike i 18.162 pravno valjanih potpisa birača koji podržavaju tu listu.

Kao treća je proglašena izborna lista "Studentska lista - Studenti pobeđuju" sa 69.099 pravno valjanih pisanih izjava birača podrške, a prvi na listi je profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović.

Četvrta je proglašena izborna lista koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije (SDP) i Crnogorske demokratske partije (CDP) pod nazivom "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP". Lista ima status manjinske liste, uz nju je predato 7.675 pravno valjanih pisanih izjava birača podrške, a nosilac liste je Rasim Ljajić.

Kao peta je proglašena izborna lista "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" koja na izborima, takođe, učestvuje kao lista nacionalne manjine sa 9.332 pravno valjanih pisanih izjava birača podrške toj listi, od potrebnih 5.000.

Status manjinske liste ima i izborna lista Stranke pravde i pomiranja (SPP) koja nosi naziv "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje" sa 6.723 pravno valjana potpisa birača i pod rednim brojem šest. Na listi je 181 kandidat za narodne poslanike, a nosilac liste je predsednik SPP Usame Zukorlić.

Sedma je izborna lista "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", koja će na izborima, takođe, učestvovati kao lista nacionalne manjine. Nosilac liste je Slobodan Nikolić, a na listi je 25 kandidata za narodne poslanike.

Osma proglašena je izborna lista koalicije Autentična desnica - Novi DSS - Monarhisti koja nosi naziv "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski" sa 10.712 pravno valjanih potpisa birača. Listu sa 250 kandidata za narodne poslanike podnela je koalicija Autentična desnica - Novi DSS - Monarhisti.

Pod rednim brojem devet je izborna lista "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje" sa 246 kandidata za narodne poslanike i 10.130 pravno valjanih potpisa birača.

Pod rednim brojem 10 je izborna lista "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", koju je podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA), a lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine sa 5.910 valjanih potpisa birača koji je podržavaju. Na toj izbornoj listi je 35 kandidata za narodne poslanike.

Izborna lista "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" je 11. izborna lista, a uz listu je podneto 10.603 pravno valjana potpisa birača.

Pod rednim brojem 12. je izborna lista "Liberalno zelena stranka - za slobodnu i čistiju Srbiju" a za tu listu podneto je 10.580 pravno valjanih potpisa birača. Na toj listi je 45 kandidata za narodne poslanike.

Trinaesta izborna lista je "Biram pravdu-biram budućnost-koalicija Snaga- prof. dr Ferid Bulić-Vasilios Provelegios-Stranka budućnosti i razvoja- Građanska stranka Grka Srbije", a za tu izbornu listu je podneto 5.069 pravno valjanih potpisa birača. Ova lista ima status manjinske liste i na njoj su 22 kandidata za narodne poslanike.

Redni broj 14. ima izborna lista "Stranka rusko-srpskog jedinstva- Rusi i Srbi braća zauvek", a za tu listu podneto je 5.778 pravo valjanih potpisa birača i ova stranka ima status manjinske liste.

Pod rednim brojem 15. je izborna lista "Ćale, ovo je za tebe-Petar Đurić-premijer Srbije", za koju je dostavljeno 10.007 pravno valjanih potpisa podrške. Ova lista ima devet kandidata za narodne poslanike.

Kao 16. je izborna lista "Vladimir Gajić-Alternativa za Srbiju-Narodna stranka, Bunt-Prava Srbija", za koju je predato 12.489 pravno valjanih potpisa birača. Ova lista ima 50 kandidata za narodne poslanike.

RIK je 18. septembra pod rednim brojem 9. bio proglasio izbornu listu "Izbor naroda - Miroslav Miki Aleksić - Miloš Parandilović - Aleksandar Jovanović Ćuta", ali je 22. septembra RIK-u dostavljeno obaveštenje o povlačenju liste, pa je RIK 24. septembra doneo rešenje kojim je konstatovano povlačenje te liste.