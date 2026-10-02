KAD RADI VRANJE, ONDA RADI I SVE OKO VRANJA Vučić: Rešićemo problem duga Simpa, hoću da radnici imaju veće plate
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obraća se na skupu u Vranju.
Najavio je razgovor u pogledu duga Simpa.
- Rešićemo problem sa 50 miliona evra, a onda morate da donosite dobre rezultate. Isti je slučaj sa Jumkom. Hoću da radnici imaju veće plate - kaže on.
Ističe da je Vranju potreban još jedan investitor.
- Kad radi Vranje, onda radi i sve oko Vranja - naveo je Vučić.
- To znači da ćemo da dajemo subvencije za potencijalne investitore čak i sto posto veće nego za druge delove Srbije. Da učinimo više na jugu Srbije nego u drugim delovima da bismo motivisali ljude da ostaju da žive. Da rade kanalizacije, vodovode, i sve drugo. Ja sam siguran da će to doneti ozbiljne rezultate, ja drugo rešenje ne vidim - naveo je on.
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