Politika

RIK OBJAVIO ANALIZU TRENUTNO PROGLAŠENIH LISTA: “Studentska” lista sa prosečnom starošću od preko 50 godina

В.Н.

02. 10. 2026. u 17:49

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REPUBLIČKA izborna lista (RIK) objavila je danas analizu proglašenih lista, a

РИК ОБЈАВИО АНАЛИЗУ ТРЕНУТНО ПРОГЛАШЕНИХ ЛИСТА: “Студентска” листа са просечном старошћу од преко 50 година

RIK/Printskrin

Prema analizi najstarije liste su "Studentska" lista sa 50,66, Autentična desnica sa 49,96 i Evropska Srbija sa prosekom od 49,91 godina.

RIK/Printskrin

Pogledajte:

RIK/Printskrin

RIK/Printskrin

RIK/Printskrin

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