Politika

IMA JOŠ MNOGO STVARI KOJE NISU URAĐENE Vučić: Nikada nisam bio zadovoljan zato što smo morali više za Pčinjski okrug

В. Н.

02. 10. 2026. u 18:21

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obraća se na skupu u Vranju.

ИМА ЈОШ МНОГО СТВАРИ КОЈЕ НИСУ УРАЂЕНЕ Вучић: Никада нисам био задовољан зато што смо морали више за Пчињски округ

Foto: printskrin Informer TV

On govori na predizbornom skupu u Vranju na šetalištu u centru grada.

Zahvalio se na divnom dočeku i rekao da je mnogo srećan kad dođe u Vranje, ali i da je svestan problema u Vranju. Podsetio je na gradnju auto-puta do Niša. Ističe da će tek biti uz radnike Simpa i Jumka.

- Nikada nisam bio zadovoljan zato što smo morali više. Trudio sam se i borio i za Vranje i za ceo Pčinjski okrug - naveo je on.

Ističe da ima još mnogo stvari koje nisu urađene.

- Za to vam se izvinjavam i prihvatite to kao moje priznanje za greške koje sam pravio - kaže on.

Obećao je čišćenje i redova na lokalu, kako bi pomagali ljudima.

- Ako misle da su izabrani zbog tašne, mašne i sekretarice, a ne zbog običnih ljudi, grdno su pogrešili - rekao je Vučić.

Najavio je donošenje specijalnog zakona na kom će pet upravnih okruga biti posebno tretirani: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski.

- Gledaćemo da motivišemo ljude da ostanu ovde da žive i da dovedemo investitore - naveo je on.

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