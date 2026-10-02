IMA JOŠ MNOGO STVARI KOJE NISU URAĐENE Vučić: Nikada nisam bio zadovoljan zato što smo morali više za Pčinjski okrug
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obraća se na skupu u Vranju.
On govori na predizbornom skupu u Vranju na šetalištu u centru grada.
Zahvalio se na divnom dočeku i rekao da je mnogo srećan kad dođe u Vranje, ali i da je svestan problema u Vranju. Podsetio je na gradnju auto-puta do Niša. Ističe da će tek biti uz radnike Simpa i Jumka.
- Nikada nisam bio zadovoljan zato što smo morali više. Trudio sam se i borio i za Vranje i za ceo Pčinjski okrug - naveo je on.
Ističe da ima još mnogo stvari koje nisu urađene.
- Za to vam se izvinjavam i prihvatite to kao moje priznanje za greške koje sam pravio - kaže on.
Obećao je čišćenje i redova na lokalu, kako bi pomagali ljudima.
- Ako misle da su izabrani zbog tašne, mašne i sekretarice, a ne zbog običnih ljudi, grdno su pogrešili - rekao je Vučić.
Najavio je donošenje specijalnog zakona na kom će pet upravnih okruga biti posebno tretirani: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski.
- Gledaćemo da motivišemo ljude da ostanu ovde da žive i da dovedemo investitore - naveo je on.
Preporučujemo
VUČIĆ NASTAVLjA BITKU ZA SRBIJU: Bolje i da budem sam, ali da budem na strani časti i poštenja
02. 10. 2026. u 12:19 >> 18:10
"ZNAM KO SU NAM PRIJATELjI" Vučić o Srbiji, Putinu i svojoj politici
02. 10. 2026. u 12:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)