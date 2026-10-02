IMA JOŠ MNOGO STVARI KOJE NISU URAĐENE Vučić: Nikada nisam bio zadovoljan zato što smo morali više za Pčinjski okrug

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obraća se na skupu u Vranju.

Foto: printskrin Informer TV

On govori na predizbornom skupu u Vranju na šetalištu u centru grada.

Zahvalio se na divnom dočeku i rekao da je mnogo srećan kad dođe u Vranje, ali i da je svestan problema u Vranju. Podsetio je na gradnju auto-puta do Niša. Ističe da će tek biti uz radnike Simpa i Jumka.

- Nikada nisam bio zadovoljan zato što smo morali više. Trudio sam se i borio i za Vranje i za ceo Pčinjski okrug - naveo je on.

Ističe da ima još mnogo stvari koje nisu urađene.

- Za to vam se izvinjavam i prihvatite to kao moje priznanje za greške koje sam pravio - kaže on.

Obećao je čišćenje i redova na lokalu, kako bi pomagali ljudima.

- Ako misle da su izabrani zbog tašne, mašne i sekretarice, a ne zbog običnih ljudi, grdno su pogrešili - rekao je Vučić.

Najavio je donošenje specijalnog zakona na kom će pet upravnih okruga biti posebno tretirani: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski.

- Gledaćemo da motivišemo ljude da ostanu ovde da žive i da dovedemo investitore - naveo je on.