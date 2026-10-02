NASILNIK NIKOLIĆ KRVNIČKI NAPAO AKTIVISTKINJU SNS LJILJANU I NIKOM NIŠTA! Vučević šokiran sramnim potezom sudije iz Novog Sada (VIDEO)

LIDER naprednjaka Miloš Vučević šokiran je vešću iz novosadskog suda da je sudija za prethodni postupak, odbila određivanje pritvora Olegu Nikoliću, čoveku koji je udario aktivistkinju Srpske napredne stranke Ljiljanu Cvjetković, krvnički pesnicom u lice.

Foto: Printskrin Instagram/Miloš Vučević

-To je ista sudija koja je za mnogo blaži udarac odredila pritvor čoveku za incidente koje su blokaderi izazvali ispred Srpskog narodnog pozorišta kada je Matica srpska obeležavala dva veka postojanja. A kada je blokader pesnicom udario ženu redovan je postupak bez pritvora. Verujem da će nadležno tužilaštvo uložiti žalbu - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da ono što nas kao državu i društvo čeka, jeste da se oteti sistemi vrate građanima Srbije i državi.

- Ova sramota ne može da se zaboravi gde je sudija odbila da odredi pritvor čoveku koji je krvnički pesnicom udario ženu u lice - rekao je Vučević.

(Dnevnik.rs)