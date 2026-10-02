NASILNIK NIKOLIĆ KRVNIČKI NAPAO AKTIVISTKINJU SNS LJILJANU I NIKOM NIŠTA! Vučević šokiran sramnim potezom sudije iz Novog Sada (VIDEO)
LIDER naprednjaka Miloš Vučević šokiran je vešću iz novosadskog suda da je sudija za prethodni postupak, odbila određivanje pritvora Olegu Nikoliću, čoveku koji je udario aktivistkinju Srpske napredne stranke Ljiljanu Cvjetković, krvnički pesnicom u lice.
-To je ista sudija koja je za mnogo blaži udarac odredila pritvor čoveku za incidente koje su blokaderi izazvali ispred Srpskog narodnog pozorišta kada je Matica srpska obeležavala dva veka postojanja. A kada je blokader pesnicom udario ženu redovan je postupak bez pritvora. Verujem da će nadležno tužilaštvo uložiti žalbu - rekao je Vučević.
Vučević je istakao da ono što nas kao državu i društvo čeka, jeste da se oteti sistemi vrate građanima Srbije i državi.
- Ova sramota ne može da se zaboravi gde je sudija odbila da odredi pritvor čoveku koji je krvnički pesnicom udario ženu u lice - rekao je Vučević.
(Dnevnik.rs)
Preporučujemo
VUČIĆ NASTAVLjA BITKU ZA SRBIJU: Veliki skup u Vranju
02. 10. 2026. u 12:19 >> 18:10
"ZNAM KO SU NAM PRIJATELjI" Vučić o Srbiji, Putinu i svojoj politici
02. 10. 2026. u 12:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)