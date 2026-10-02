VUČIĆ: Sa zabrinutošću pratimo jačanje nacizma u Hrvatskoj i pritiske iz regiona

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbija sa velikom pozornošću i zabrinutošću prati aktuelna dešavanja u regionu, naročito, kako je rekao, jačanje nacizma u Hrvataskoj, ali i savez između Prištine, Zagreba i Tirane i istakao da će Srbija nastaviti da kupuje i proizvodi oružje, ali da nikoga prva napadati neće.

Foto: printskrin Fejsbuk/vucicaleksandar

Vučić je, komentarišući prilike u regionu uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, naveo da u okruženju vlada velika nervoza i da se pojedinci trude na sve načine da pruže podršku Studentskoj listi.

-Nervozni su. Nervozan Zvicer, Đukanović, Plenković, nervozan Kurti. I razumem ih, računali su da su završili posao, a onda odjednom izgleda to baš i nije slučaj i da nisu sasvim završili. I oni će nastaviti sa svim mogućim pritiscima. Kako čujemo, organizovali su i specijalne avione koji treba da slete na teritoriju jedne druge susedne države, Severne Makedonije, kako bi što više Albanaca koji nikada nisu glasali na ovim izborima moglo direktno ili indirektno da pruži podršku Studentskoj listi, rekao je Vučić u obraćanju putem društvenih mreža Tik Tok i Fejsbuk.

On je rekao i da je Studentska lista neadekvatan naziv za tu listu imajući u vodi, kako je dodao, da je to "najstarija lista" od svih 15 do sada predatih.

-Oni su 1.750 godina stariji od naše liste. Njihovi kandidati imaju 1.750 godina više nego naših 250 kandidata, naveo je Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je hrvatski premijer Andrej Plenković rekao da Hrvatska pažljivo prati neverovatan proces naoružavanja Srbije, koji naziva šoping-manijom, Vučić je istakao da Srbija ima "proizvođačku maniju, šoping-maniju, ali nema naci-maniju".

Dodao je da i Srbija prati jačanja nacizma u Hrvatskoj.

-E, ta naci-manija je najprisutnija u Hrvatskoj, nažalost, i sa velikom pozornošću, to moram da kažem, pratimo. Kod nas dešavanja i mi sa velikom pažnjom i ogromnim oprezom i strahom pratimo rast nacizma, nacističke ideologije, nacističkih simbola, najodvratnijih nacističkih simbola iz Drugog svetskog rata. Nadam se da će naše komšije moći da prevaziđu to i da će razumeti da povratak u nacističku prošlost nije nešto čime bi trebalo da se hvale, nešto čime bi trebalo da se ponose, i verujemo da će to moći da prevaziđu, kazao je Vučić.

Dodao je da je za Srbiju to veoma bolno i zastrašujuće jer pod zastavom nacizma i ustaštva kao najvernijeg pratioca i podržavaoca i sprovodioca nacističke ideologije, ubijane su stotine hiljada Srba i ne bismo voleli da nam se takvo vreme vrati.

Naglasio je da Srbija posebno prati formiranje saveza Prištine, Tirane i Zagreba i nastaviće to da radi.

-Tako da, mi ćemo nastaviti da sve to lepo pratimo, da gledamo kako se to dalje razvija i u kom smeru ide dalje jačanje nacizma u Hrvatskoj, sa velikim zaprepašćenjem, zabrinutošću, a što se nas tiče, to je naša briga, naše suvereno pravo i nastavićemo da radimo šta nam je volja. Ne zato da bismo nekoga napali, jer mi nikada nikoga nismo napali, ne zato što mi pripadamo nekim ideologijama prošlosti, jer kod Srba nacista nije bilo i Srbi su jedini koji su se nacizmu suprotstavili '41. godine, naveo je Vučić.

Naglasio je da njemu niko ne može da nameće hrvatski jezik, kao što to rade u Crnoj Gori i da je to razlog što oni podržavaju tzv. studenstki pokret.

-Podržavaju takozvani studenatski pokret - očigledno pokret veterana, ali ne veterana ratnih i vojnih, već po godinama pokret veterana. Tako da, u svakom slučaju, mi smo nastavili i radićemo u skladu sa zakonom, čuvaćemo svoju zemlju, nikoga da napadamo nećemo, na pamet nam ne pada, al' da postanemo nacisti, da vam pevamo 'Za dom spremni' i da prihvatamo hrvatski jezik kao svoj jezik, taj film u Srbiji gledati nećete, poručio je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše današnju naslovnu stranu novina Nova na na kojoj je centralna tema pod naslovom "Kampanja nasilja: Vlast pokušava da zaplaši građane", Vučić je rekao da što više lažu, to više veruju u sopstvene laži.

Dodao je da je laž jedino što je ostalo onima koji podržavaju njegove političke protivnike.

-Pazi napisali kampanja nasilja i stavili slike iz Novog Sada gde su aktivistkinju SNS Ljiljanu Cvjetković nokautirali pesnicom. Neverovatno. Što više lažu, to više veruju u sopstvene laži. Nema realnog programa, nema ideja, nema ničega, onda im ostaje samo da sebe obmanjuju i da sebe lažu, rekao je Vučić.

On je prokomentarisao i navode o neslaganju u Novoj S oko mogućnosti da SNS plasira predizborne reklame na sajtu tog medija i rekao da je to zastrašujuće i pokazuje da ne trpe drugačije mišljenje.

-Top je i ovo za reklame, da ne daju. Zamisli kažeš negde 'neću da dam reklamu nekome da plaća'. Pa nije to pitanje hoćeš ti da daš ili nećeš da daš već kakvu poruku šalješ društvu? Poruku jednoumlja, poruku da ne trpiš drugačije mišljenje i da ne dozvoljavaš čak ni ekonomske slobode da budu iste za ljude. Neverovatno. Zastrašujuće. Kad bi to vladalo Srbijom, kad bi takvo zlo vladalo Srbijom, od Srbije kamen na kamenu ostao ne bi. Srećom, ljudi u Srbiji su dovoljno mudri i dovoljno pametni, tako da nadam se da se tako nešto neće dogoditi, rekao je Vučić.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta