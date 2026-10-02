VUČIĆ IZ IVANKOVCA: Srećan sam što možemo da čuvamo našu tradiciju i istoriju (VIDEO)

PRVI na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obišao je manastir Manasiju i Ivankovac.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Snimak posete podelio je na svom Instagram nalogu, uz poruku da je srećan što su urađeni dobri putevi koji omogućavaju da se čuvaju srpska tradicija i istorija.

Uz video snimak navodi:

- Srećan sam što smo uradili dobre puteve, da možemo da čuvamo svoju tradiciju i svoju istoriju- poručio je zadovoljno Vučić.