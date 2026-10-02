Politika

VUČIĆ IZ IVANKOVCA: Srećan sam što možemo da čuvamo našu tradiciju i istoriju (VIDEO)

В.Н.

02. 10. 2026. u 14:00

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PRVI na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obišao je manastir Manasiju i Ivankovac.

ВУЧИЋ ИЗ ИВАНКОВЦА: Срећан сам што можемо да чувамо нашу традицију и историју (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Snimak posete podelio je na svom Instagram nalogu, uz poruku da je srećan što su urađeni dobri putevi koji omogućavaju da se čuvaju srpska tradicija i istorija.

Uz video snimak navodi: 

- Srećan sam što smo uradili dobre puteve, da možemo da čuvamo svoju tradiciju i svoju istoriju- poručio je zadovoljno Vučić.

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