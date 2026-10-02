VUČIĆ IZ IVANKOVCA: Srećan sam što možemo da čuvamo našu tradiciju i istoriju (VIDEO)
PRVI na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obišao je manastir Manasiju i Ivankovac.
Snimak posete podelio je na svom Instagram nalogu, uz poruku da je srećan što su urađeni dobri putevi koji omogućavaju da se čuvaju srpska tradicija i istorija.
Uz video snimak navodi:
- Srećan sam što smo uradili dobre puteve, da možemo da čuvamo svoju tradiciju i svoju istoriju- poručio je zadovoljno Vučić.
Preporučujemo
"ZNAM KO SU NAM PRIJATELjI" Vučić o Srbiji, Putinu i svojoj politici
02. 10. 2026. u 12:51
VUČIĆ NASTAVLjA BITKU ZA SRBIJU Iz Aleksinca poslao moćne poruke: Pobedićemo ih olovkom, na najčistiji i najlepši način
02. 10. 2026. u 12:19 >> 15:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)