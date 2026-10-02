PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

Foto: Printskrin

Vučić u Vranju

Vučić govori na predizbornom skupu u Vranju na šetalištu u centru grada.

Zahvalio se na divnom dočeku i rekao da je mnogo srećan kad dođe u Vranje, ali i da je svestan problema u Vranju. Podsetio je na gradnju auto-puta do Niša. Ističe da će tek biti uz radnike Simpa i Jumka.

- Nikada nisam bio zadovoljan zato što smo morali više. Trudio sam se i borio i za Vranje i za ceo Pčinjski okrug - naveo je on.

Ističe da ima još mnogo stvari koje nisu urađene.

- Za to vam se izvinjavam i prihvatite to kao moje priznanje za greške koje sam pravio - kaže on.

Obećao je čišćenje i redova na lokalu, kako bi pomagali ljudima.

- Ako misle da su izabrani zbog tašne, mašne i sekretarice, a ne zbog običnih ljudi, grdno su pogrešili - rekao je Vučić.

Najavio je donošenje specijalnog zakona na kom će pet upravnih okruga biti posebno tretirani: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski.

- Gledaćemo da motivišemo ljude da ostanu ovde da žive i da dovedemo investitore. To znači da ćemo da dajemo subvencije za potencijalne investitore čak i sto posto veće nego za druge delove Srbije. Da učinimo više na jugu Srbije nego u drugim delovima da bismo motivisali ljude da ostaju da žive. Da rade kanalizacije, vodovode, i sve drugo. Ja sam siguran da će to doneti ozbiljne rezultate, ja drugo rešenje ne vidim - naveo je on.

Najavio je razgovor u pogledu duga Simpa.

- Rešićemo problem sa 50 miliona evra, a onda morate da donosite dobre rezultate. Isti je slučaj sa Jumkom. Hoću da radnici imaju veće plate - kaže on.

Ističe da je Vranju potreban još jedan investitor.

- Kad radi Vranje, onda radi i sve oko Vranja - naveo je Vučić.

Foto: printskrin Informer TV

Zahvalio se narodu koji se suprostavio teroru koji su nam nametali na svakom mestu.

- Mi smo sada u jednom ne lakom momentu za našu zemlju. Gotovo dve godine su nam zemlju uništavali i predstavljali svakog od nas, najpre mene, kao nečoveka i ludaka s kojim ne možete da razgovarate, koji mrze svoj narod, pucaju u leđa svom narodu, izmišljaju priče o zvučnom topu, dečaku u Valjevu, Sarajevo safariju, kad prođete te laži više ne znate šta je istina, a šta nije. Sve vreme su nam govorili da nema demokratije u Srbiji. Nema demokratije? Ne dozvoljavate drugačije mišljenje, a oni bi svakog ko drugačije misle jajima ili pesnicom u glavu žene. Mogli ste da vidite preksinoć u Novom Sadu kako jedan od njih krvnički udara pesnicom u glavu žena koja mu ništa nije učinila - kaže on.

Pita ko su ti ljudi koji se time hvale i ponose.

- S kakvim to ljudima imamo posla? - pitao je on.

Ističe da je problem što niko iz njihovog političkog rukovodstva to nije osudio.

- Možete li da zamislite da se to ovde nešto ne desi, a da ja to ne osudim ili ne sprečim? To nikad u Srbiji nije postojalo. Pokušali su da nam razore porodicu, da se deca bune protiv roditelja, roditelji protiv baka i deka. Kažu da hoće da zaključaju babve i dede da ne glasaju! Da zaključaju one koji su svojim rukama sve ovo izgradili - naveo je Vučić.

Kaže da su na listi blokadera ofucala lica.

- Hoće da nam vrate lopove koji su nam uništili sve, pet fabrika u Vranju - izjavio je on.

Vučić govorio na TikToku

Vučić je obraćanje na TikToku započeo osvrtom na odluku suda u slučaju napada na Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu, istakavši da ga je posebno uznemirila informacija da je osumnjičeni pušten da se brani sa slobode.

On je tvrdio da je sudija koja je donela odluku „rodbinski povezana sa Bojanom Pajtićem“, ali za tu tvrdnju u ovom delu obraćanja nije izneo dodatne dokaze.

- Čuo sam da je neka sudija, očigledno rodbinski povezana sa Bojanom Pajtićem, pustila na slobodu ovog siledžiju koji je pesnicom onako mučki, krvnički udario Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu - rekao je Vučić.

Potom je najavio da će, ukoliko njegova politička opcija bude u poziciji da formira vlast posle izbora, tražiti velike promene u pravosuđu i tužilaštvu.

- Zato će nam biti potrebne velike reforme i u sistemu pravosuđa, i u tužilaštvu, i u svemu drugom. To ćemo morati da uradimo posle izbora - rekao je.

Vučić je ocenio da odluke u pravosuđu ne smeju da zavise od političke ili partijske pripadnosti.

- Ne može pravda da zavisi od toga ko je politički ili partijski kome blizak. To su stvari koje ne smeju da se događaju - rekao je.

Najavio je da će promene, prema njegovim rečima, morati da budu sprovedene "veoma snažno i ogromnom energijom", bez obzira na pritiske koji bi mogli da uslede.

- Ljudi hoće pravdu, ljudi hoće istinu, a ne političke komesare koji će da sude onako kako je njima volja ili kako im određeni strani centri moći nalažu - poručio je Vučić.

Vučić je u nastavku TikTok obraćanja rekao da je za njega važno da se prema ljudima koji drugačije misle pokazuje poštovanje, ali je potom ponovo otvorio pitanje političkih debata.

- Ako je potrebno da ih učimo demokratiji, ni to nije problem - rekao je Vučić.

On je naveo da predstavnici suparničke strane prihvataju televizijske debate sa Anom Brnabić i Sinišom Malim, ali da odbijaju njegov poziv na duel sa prvim kandidatom njihove liste.

- Na TV debate sa Anom Brnabić i Sinišom Malim idu. Ali kada ja pozovem njihovog prvog na listi, onda neće - rekao je.

Prema njegovom tumačenju, jedan od razloga je to što nemaju rezultate kojima bi mogli da se pohvale.

- Sva lica na listi su izanđali DOS-ovski kandidati od 2000. do 2012, ofucani partijski likovi, najvećim delom iz Pajtićeve Demokratske stranke, uključujući Šoškića i mnoge druge - rekao je Vučić.

On je zatim ponovio tvrdnju da protivnici ne polažu račune građanima, već "plenumima".

- Žele da pokažu nepoštovanje prema narodu, da kažu da oni imaju samo plenume koje slušaju, a baš nikog drugog - rekao je.

Vučić je potom ocenio da je, kako tvrdi, sve ono što su njegovi protivnici govorili o demokratiji bilo neiskreno.

- Sve ono o čemu su govorili bile su izmišljotine i laži, a demokratiju bi ukinuli preko noći - rekao je.

Zatim se ponovo osvrnuo na izjavu Vladimira Putina, navodeći da je ona dodatno izazvala nervozu kod njegovih političkih protivnika.

- Posebno je jasno čemu nervoza posle izjave Vladimira Putina sinoć – koga ceni, koga poštuje i čiju uravnoteženu srpsku politiku ceni - rekao je Vučić.

Dodao je da očekuje da će njegovim protivnicima sada stizati podrška "sa nekih drugih strana", kao i ranije.

Vučić je potom tvrdio da nervozu vidi i u regionu, pa je poimence pomenuo Radoja Zvicera, Mila Đukanovića, Andreja Plenkovića i Aljbina Kurtija.

- Računali su da su završili posao, a onda odjednom izgleda da to baš nije slučaj - rekao je.

U jednom trenutku prekinuo je političku temu da bi nekome van kadra dobacio da mu donesu ćevape kada budu gotovi, a zatim nastavio da govori o, kako tvrdi, pritiscima koji će uslediti.

Naveo je i tvrdnju da su organizovani „specijalni avioni“ koji bi trebalo da slete u Severnu Makedoniju kako bi veći broj Albanaca mogao „direktno ili indirektno“ da pruži podršku Studentskoj listi. Za tu tvrdnju u ovom obraćanju nije izneo dodatne dokaze.

Na kraju se ponovo vratio na starosnu strukturu izbornih lista.

- Jeste li znali da je to najstarija lista od svih 15 do sada predatih? Njihovi kandidati imaju ukupno 1.750 godina više nego naših 250 kandidata - rekao je Vučić.

Vučić je u nastavku TikTok obraćanja najpre ponovo komentarisao starosnu strukturu Studentske liste, ironično se osvrnuvši na slogan o mladosti.

- Ako se ponekad politika i činjenice poigraju sa sloganima ‘verujem u našu mladost’ i ‘samo naša mladost da pobedi’, na kraju ispadne da je od 15 lista ubedljivo najstarija lista - rekao je Vučić.

Potom je zatražio da mu se pročita izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je, prema pitanju koje mu je postavljeno, rekao da Hrvatska pažljivo prati "neverovatan proces naoružavanja Srbije", koji je nazvao "šoping manijom".

Vučić je odgovorio da Srbija, kako je rekao, ima i "proizvođačku maniju" i "šoping maniju", ali da nema ono što je nazvao "nacističkom manijom".

- Mi imamo i proizvođačku maniju i šoping maniju, ali nemamo nacističku maniju. E ta manija je najprisutnija u Hrvatskoj, nažalost - rekao je Vučić.

On je zatim rekao da Srbija, kako tvrdi, sa velikom pažnjom prati pojavu nacističke ideologije i simbola u Hrvatskoj.

- Mi sa velikom pažnjom, ogromnim oprezom i strahom pratimo rast nacizma, nacističke ideologije i najodvratnijih nacističkih simbola iz Drugog svetskog rata - rekao je.

Vučić je dodao da se nada da će Hrvatska, kako je naveo, "prevazići" takve pojave i da se neće vraćati u prošlost.

- Nadam se da će naše komšije moći da prevaziđu to i da će razumeti da povratak u nacističku prošlost nije nešto čime bi trebalo da se hvale i ponose - rekao je.

On je poručio da je ta tema za Srbiju posebno bolna zbog istorijskog stradanja Srba.

- To je za nas veoma bolno i zastrašujuće, jer su pod zastavom nacizma i ustaštva ubijane stotine hiljada Srba i ne bismo voleli da nam se takvo vreme vrati - rekao je Vučić.

Vučić otkrio ime sutrašnjeg gosta na velikom skupu u Areni

- Reč je o čoveku koji je svuda i na svakom mestu štitio Srbiju, pokazao prijateljstvo prema našoj zemlji. Moj gost sutra u Areni nešto oko 18 sati je predsednik vlade Slovačke Robert Fico i ponosan sam što je pristao da dođe na naš skup.

Vučić u Aleksincu

Ori se "Aco, Srbine". Zahvalio se na dočeku.

- Nekoliko važnih stvari. Pre svega, hoću da se izvinim zbog svih mojih grešaka, radio sam, grešio sam, ali sam se uvek borio za svoj narod. Ima jedna stvar koja se najdirektnije tiče Aleksinca, rekao sam da ćemo da obezbedimo milijardu i 300 miliona evra za 69 bolnica širom Srbije. Pre svega to radim zbog građana, zbog dece, zbog starih. Od marta meseca ćemo krenuti sa radovima - rekao je Vučić.

- Najsigurniji smo da ćemo sledeće godine imati povećanja za penzionere i jednokratna davanja - rekao je.

Zamolio je građane da ne nasedaju na provokacije.

- Imaju poseban pik na žene, najviše na svetu vole da tuku žene. Obratite pažnju, niko nije rekao - izvinite, žao nam je. Ne, njihov prvi na listi pojavio se i kazao - uradili ste šta je trebalo da uradite. Zašto ne idu na dijalog? Ne idu jer neće da kažu, znaju da ću ja da insistiram na planu i programu, znaju da bi ih pitao za sankcije Rusiji... Oni neće na debate, neće našem narodu da polažu račune, oni račune polažu plenumu. Njih interesuju samo oni i plenum, a ko plenumu naređuje i daje pare, to su stranci. Kada sam pozvao Srdanovića na duel, on legao u krevet, on je time pokazao nepoštovanje ne prema meni, već prema vama. Oni vam jasno kažu - vladaćemo kako hoćemo. Imaš ti neku politiku? Biće sve dobro samo da promenimo ovo zlo. Jedini im je argument lične uvrede i dehumanizacija. Slučajno Putin sinoć kazao - Vučić vodi uravnoteženu politiku, ja kažem - najviše se obradovao moj otac, pošto Putina mnogo voli. Ko bi nam to vodio državu? Znate li ko im je kandidat za premijera? Šoškić je onaj koji nam je uništio dinar, takvog bi da nam vrate za premijera. Mi do danas imamo 15 proglašenih lista, od toga ubedljivo najstarija lista je takozvana studentska lista. Od naše liste njihova lista je starija 1.750 godina. Oni imaju 250 kandidata, mi imamo 250. Kada saberete njihove godine i naše, oni su stariji 1.750 godina. Neće biti 31 ministar nego 12, smanjivaćemo troškove. Ili ćeš da radiš ili nećeš tu da budeš. Disciplina mora da postoji i moraće mnogo toga da se promeni - naveo je.

Kazao je da će nervoza blokadera biti sve veća. Podsetio je na nasilje u Nišu.

- Ja sam ponosan što smo mi jedini koji im se danas suprotstavljaju. Nervoza im raste, napadaće ljude, naš je posao da ih pobedimo olovkom, na najlepši i najčistiji način. Neka se svađaju sa nekim drugim. To što mi za njih nismo ljudi, to govori o njima. Oni za nas jesu ljudi, mi ćemo da im pružamo ruku. Zamislite Ana Brnabić došla u emisiju, ona odbila da Ani pruži ruku. Gde to ima? Hvala za svaku vrstu podrške i za svu ljubav i hrabrost. Mi ćemo da poštujeo žene, bez žene ne postoji ništa, a oni koji tuku žene neka idu u prošlost i tamo ostanu. Ja im nikada neću uzmaći i nakada im se neću skloniti - poručio je.

Foto: Printscreen/Informer TV

U poseti selu Krušar

Vučić je u poseti selu Krušar. Kaže da je čudesan kraj.

Meštane je upitao šta im je potrebno, na šta je dobio odgovor da su to putevi, škola, dom kulture, kao i kanalizacija.

- Gradilo se nekad u vreme komunizma i socijalizma, a onda niko o tome nije brinuo. Zato bih voleo da nađemo nekog ko bi iznajmio to, održavao - rekao je Vučić.

- Već pre Nove godine ćemo dobar deo toga da uradimo, ako dobijemo vaše poverenje - kazao je.

Vučić je posetio i domaćinstvo Radovanović.

- Kazao je da ga više ljudi dočekuje od kada nije predsednik, nego od kada jeste. Zahvalan sam ljudima. Mi ćemo da se borimo. Blizu smo ne lake, ali značajne i velike pobede - rekao je.

Kazao je da je do sada prešao 2.880 kilometara.

- Mnogo su bolji putevi nego što sam mislio - rekao je.

O blokaderima

Vučić ističe da se juče zaprepastio kada je čuo da neko neće da bude u određenoj emisiji ako idu nečije reklame.

- Pa ti živiš od toga. Ali ostavite po strani taj samoupravljački model mozga, zamislite na šta bi naša država ličila da takvi upravljaju zemljom. To bi značilo da na RTS ne sme da se pojavi niko, niti da se čuje drugačije mišljenje, a ako postoji odmah da organizujemo Goli otok ili sličan logor, jer mi, novinari smo ti koji ćemo biti protiv toga - rekao je on.

O Srdanoviću

O tome što je Ilija Srdanović zaposlio sina u KC Vojvodine, kaže:

- Nemam ništa protiv toga. Njegova je stvar. Ako mu je dete vredno. Žao mi je što je morao da koristi svoje veze, moglo je i bez veza. Imam problem sa tim što mu država nije dobra, a država daje hleb i njemu i njegovom detetu. A taj nepotizam kod njih, pa imate bračne parove, i Fric i Štimac. Mene više interesuju njegove veze sa Zvicerom i Đukanovićem. Razmislite dobro zašto je Đukanović rekao da ga nikada nije sreo. Ima ko jeste. Ali taj je malo gori od Đukanovića - kazao je Vučić.

O izjavama Rasima Ljajića

O izjavama Rasima Ljajića da bi želeo da njegova lista bude tas na vagi, Vučić kaže:

- Ja bih voleo da mu se ne ispuni, ali svako ima pravo na svoje želje. Svi bi to želeli. Sad već postoji više lista, i tih više lista su na ivici cenzusa ili nešto preko. Ta izjava Ljajića je pokazala zašto je važno da svi ljudi koji žele da pobedimo, imaju samo jednu listu. Na kraju svi oni zajedno će se dogovoriti bez ikakvih problema. Da li bi Ljajić rekao, kada ga tri puta pitate - a ko vam je prva adresa - pa neću da kažem, čekam da vidim ko će da bude jači... Jesmo 2008. već videli šta se dogodilo, a tada smo imali potpisane ugovore sa nekima. Ljudi treba da znaju. Svi će da ode na drugu stranu, zato je moja želja da osvojimo apsolutnu većinu u mandatima. Ja bih voleo da dobijemo preko 50 posto glasova, ali ako bude preko 50 posto mandata nije tako loše. Mislim da su ljudi sve razumeli. Samo neka njih poslušaju. Poslušajte i gospodina Karića i sve druge i sve će vam biti jasno - kazao je Vučić.

O izjavama Rade Trajković

O izjavama Rade Trajković da je "pitanje KiM ogroman teret stavljen na leđa studentske liste", Vučić kaže:

- Nek ne brine, ostaće teret, ali i najveća ljubav i srce ove zemlje na nekom drugom, a ne na njima. Tako da se ne sekira mnogo. Nek zaboravi odmah na taj teret i ona i oni. Jeste videli Naima Leo Beširija kako je objasnio kako su sve lagali oko Rusije i sankcija. Možda Putin ne zna kako su oni pravi zaštitnici prijateljstva sa Rusijom, pa je zato podržao mene - kazao je.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

O Putinu

O tome kako je lično doživeo Putinovu podršku, Vučić kaže:

- Mi smo imali uvek razgovore sa puno poštovanja. Nisu nikada bili laki i jednostavni, on štiti interese Rusije, ja čuvam interese Srbije. Ali da li smo znali da su naše zemlje prijateljske? Jesmo i on i ja. I znali smo da nam je dužnost da to opstane. Obojica smo se ponašali u skladu sa interesima svojih zemalja. Hvala mu na ovome što je rekao. A ja ću ukoliko dobijem poverenje naroda truditi se i nastaviti da čuvam tradicionalno dobre odnose. Moj otac i brat se najviše tome obraduju. Danas je mom ocu rođendan. Bio je najsrećniji kada je čuo Putinove reči, ovo mu je 85 rođendan. Pomalo jubilarni, kada je čuo šta je njegov Putin rekao za njegovog sina. Ne brinite, sada će ovi reći da mi on nije otac... Kao da je znao Putin kada će Valdaj da zakaže, zato što je mom ocu rođendan.

Vučić u manastiru Manasija

Vučić je u manastirskoj crkvi celivao kovčeg sa moštima ktitora manastira despota Stefana Lazarevića i obišao trpezariju koja se renovira.

- Uvek sam voleo i porodica moja, da dođemo ovde - kazao je.

- Baš sam bio toliko srećan, jer obično sam mislio - napravili smo auto-puteve i brze saobraćajnice, ali ovo sve iza - rekao je Vučić, ističući da je zadovoljan putevima kojima je došao do manastira.

- Manasija čudesno izgleda, privlači ogroman broj ljudi, Manasiju niko ne preskače, ovde u srcu Srbije. Oni ovo čuvaju na neverovatan način - naveo je Vučić.

- Ulaganje u veru, verske objekte, mir, ljubav - rekao je.

- Lepa je Ravanica, divna je Žiča, Manasija je čudesna - kaže Vučić.



"Čuvajmo naše svetinje, veru i tradiciju"

Vučić je na svom Instagram nalogu objavio video iz Manasije.

- Posetio sam manastir Manasiju, našu veliku svetinju, gde čovek u tišini oseti mir, veru i snagu naših predaka. Poseban je osećaj biti na mestu koje vekovima čuva molitvu i dušu našeg naroda. Čuvajmo naše svetinje, veru i tradiciju i ostavimo ih u amanet našoj deci - poručio je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

O podršci Putina

Na pitanje o podršci Putina, kaže:

- Imali smo ne tako jednostavan razgovor, ali je on rekao istinu, da sam se trudio da vodim uravnoteženu politiku. Ja sam vodio srpsku politiku. Mislim da je to fer. Sedim samo na jednoj, srpskoj stolici. Tako će biti i u budućnosti. Mene interesuje ova zemlja, za nju se borim, znam ko su nam prijatelji, i u stanju sam da pokažem prijateljstvo i u teškim trenucima. Ova zemlja je ono što volim najviše na svetu i za nju ću se boriti - rekao je on.

O Kneževićevoj izjavi

- Dovoljno vam je samo da pogledate jednu stvar, sagledajte gde se nalazi Medenica i na kom potezu se kreće. Pogledajte kako zajednički odluke donose Đukanović, Kurti, gde su Đukanović, Kurti, tu je Zvicer, najopasniji ubica iz cele Evrope. Pogledajte jučerašnje potpisivanje hrvatskog arhiva sa takozvanim kosovskim. Svakome Srbinu koji želi da vidi stvari sve je jasno. Zanimljivo mi je da Crna Gora može i sa hrvatskim jezikom u Evropu. Video sam ja to mnogo ranija i kada sam vam ukazivao niste mi verovali. Da klečim na kolenima, da Srbije uđe u Evropu sa hrvatskim jezikom i još da pevamo Tompsonove pesme, to od mene da čujete nećete nikad. Mi volimo svoj dom, ali da budemo za dom spremni nećemo nikada. Protiv fašizma smo se borili, fašizam i nacizam da podržavamo to Srbi nikada neće. Mislim da su ljudi sve dobro razumeli - rekao je Vučić.