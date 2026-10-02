PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

Foto: Printskrin Informer TV

U poseti selu Krušar

Vučić je u poseti selu Krušar. Kaže da je čudesan kraj.

Meštane je upitao šta im je potrebno, na šta je dobio odgovor da su to putevi, škola, dom kulture, kao i kanalizacija.

- Gradilo se nekad u vreme komunizma i socijalizma, a onda niko o tome nije brinuo. Zato bih voleo da nađemo nekog ko bi iznajmio to, održavao - rekao je Vučić.

Vučić u manastiru Manasija

Vučić je u manastirskoj crkvi celivao kovčeg sa moštima ktitora manastira despota Stefana Lazarevića i obišao trpezariju koja se renovira.

- Uvek sam voleo i porodica moja, da dođemo ovde - kazao je.

- Baš sam bio toliko srećan, jer obično sam mislio - napravili smo auto-puteve i brze saobraćajnice, ali ovo sve iza - rekao je Vučić, ističući da je zadovoljan putevima kojima je došao do manastira.

- Manasija čudesno izgleda, privlači ogroman broj ljudi, Manasiju niko ne preskače, ovde u srcu Srbije. Oni ovo čuvaju na neverovatan način - naveo je Vučić.

- Ulaganje u veru, verske objekte, mir, ljubav - rekao je.

- Lepa je Ravanica, divna je Žiča, Manasija je čudesna - kaže Vučić.





"Čuvajmo naše svetinje, veru i tradiciju"

Vučić je na svom Instagram nalogu objavio video iz Manasije.

- Posetio sam manastir Manasiju, našu veliku svetinju, gde čovek u tišini oseti mir, veru i snagu naših predaka. Poseban je osećaj biti na mestu koje vekovima čuva molitvu i dušu našeg naroda. Čuvajmo naše svetinje, veru i tradiciju i ostavimo ih u amanet našoj deci - poručio je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

O podršci Putina

Na pitanje o podršci Putina, kaže:

- Imali smo ne tako jednostavan razgovor, ali je on rekao istinu, da sam se trudio da vodim uravnoteženu politiku. Ja sam vodio srpsku politiku. Mislim da je to fer. Sedim samo na jednoj, srpskoj stolici. Tako će biti i u budućnosti. Mene interesuje ova zemlja, za nju se borim, znam ko su nam prijatelji, i u stanju sam da pokažem prijateljstvo i u teškim trenucima. Ova zemlja je ono što volim najviše na svetu i za nju ću se boriti - rekao je on.

O Kneževićevoj izjavi

- Dovoljno vam je samo da pogledate jednu stvar, sagledajte gde se nalazi Medenica i na kom potezu se kreće. Pogledajte kako zajednički odluke donose Đukanović, Kurti, gde su Đukanović, Kurti, tu je Zvicer, najopasniji ubica iz cele Evrope. Pogledajte jučerašnje potpisivanje hrvatskog arhiva sa takozvanim kosovskim. Svakome Srbinu koji želi da vidi stvari sve je jasno. Zanimljivo mi je da Crna Gora može i sa hrvatskim jezikom u Evropu. Video sam ja to mnogo ranija i kada sam vam ukazivao niste mi verovali. Da klečim na kolenima, da Srbije uđe u Evropu sa hrvatskim jezikom i još da pevamo Tompsonove pesme, to od mene da čujete nećete nikad. Mi volimo svoj dom, ali da budemo za dom spremni nećemo nikada. Protiv fašizma smo se borili, fašizam i nacizam da podržavamo to Srbi nikada neće. Mislim da su ljudi sve dobro razumeli - rekao je Vučić.