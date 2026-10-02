"TO VIŠE NIJE MRŽNJA, VEĆ BOLEST" Brnabić odgovorila Markoviću: Ako ni zbog Jasenovca ne možete da ućutite, onda vam baš ništa nije sveto
ANA Brnabić odgovorila je reditelju Goranu Markoviću.
- Kada mržnja dostigne takav nivo da ti je čak i film o stravičnom stradanju, genocidu nad srpskim narodom počinjenom od strane NDH u Jasenovcu, tema za političko delovanje, dalje podele, širenje mržnje i diskriminaciju, onda to više nije mržnja, već je bolest. I ta bolest govori o stanju svesti onih koji podržavaju Studentsku listu, i više nego bilo šta drugo nagoveštava šta bi sutra radili u Srbiji svima onima koji se usude da imaju drugačije mišljenje. Ako ni zbog Jasenovca ne možete da ućutite i ostavite podele, makar na jedno veče, po strani, onda vama u toj mržnji baš ništa nije sveto. Obaška što je jasno i zašto vas najviše podržavaju upravo oni koji bi voleli da se o Jasenovcu ćuti i da srpski narod Jasenovac zaboravi. Jer je vama takvima danas važnije da pričate o "Ćaci" FEST-u, nego o tom filmu. Tužno, ali sigurna sam da narod sve jako dobro vidi - objavila je Ana Brnabić na mreži X.
Podsetimo, Marković je poručio Lordanu Zafranoviću da povuče svoj film "Djeca Kozare" sa, kako kaže, "ćaci Festa".
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