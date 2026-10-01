PODRŽAVAOCI STUDENTSKE LISTE: Ponovo šire mržnju i laži o Srbima iz Republike Srpske
BLOKADERSKA mržnja prema svima koji nisu kao oni izbija svakog dana.
Tako je separatista Nenad Čanak opet uzeo na zub Srbe sa druge strane Drine.
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