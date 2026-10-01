Politika

PODRŽAVAOCI STUDENTSKE LISTE: Ponovo šire mržnju i laži o Srbima iz Republike Srpske

В. Н.

01. 10. 2026. u 17:58

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BLOKADERSKA mržnja prema svima koji nisu kao oni izbija svakog dana.

ПОДРЖАВАОЦИ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: Поново шире мржњу и лажи о Србима из Републике Српске

Foto: Printskrin

Tako je separatista Nenad Čanak opet uzeo na zub Srbe sa druge strane Drine.

Foto: printskrin Iks/Nenad Čanak

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