PODRŽAVAOCI STUDENTSKE LISTE: Ponovo šire mržnju i laži o Srbima iz Republike Srpske

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, razgovarao je danas u Rumi s penzionerima, kojima je zahvalio za sve što su uradili za Srbiju, kao i za podršku koju su mu pružili i razumevanje koje su imali za to što je tek poslednjih godina uspeo da realizuje deo obećanja koje im je dao.