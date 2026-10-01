ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

Foto: Printscreen

Vučić u Rumi

- Hvala na divnom dočeku. Meni su rekli uđi unutra, čekate 200 penzionera, a ovde me čeka još 7 puta više ljudi. Trudio sam se u prethodnim godinama da u Rumu dovedemo investitore. Šest fabrika sam otvarao u Rumi, od toga je Ruma finansirala brojne projekte. Ono što vidim sada i zbog vrednih ljudi i pozicije Rume, zainteresovano je još više investitora ali nema dovoljno struje u industrijskoj zoni - rekao je Vučić u svom obraćanju.

Istakao je potrebna nova trafostanica i kilovati struje kako bi doveli nove investitore u Rumu, kao što su Švajcarci i druge evropske zemlje.

- Naravno to košta. To će da košta između 3 i 4 miliona evra, a naravno Ruma nema te pare. Znate kako je krenuo naš susred ovde na ćošku? Ja dolazim i kažem: "Šta je još ovde potrebno? Stvarno kad se analizira, dosta smo uradili za Rumu" i sad: "Sve je super, sve smo uradili". I ja ga gledam ispod oka i čekam da dođe ono "ali". Na kraju ispriča u dva minuta hvalospev o sebi i opštinskom radu, dok ne dođosmo na ono "ali". Došli su novi investitori ali 3,5 miliona evra da nam date. Ako obezbedite i kažete da je investitor siguran, mi ćemo da vam obezbedimo tih 3,5 miliona evra i to garantujem kao država bez problema, naravno ukoliko dobijemo narodno poverenje.

Rekao je da je to veoma važno jer će sela da izgledaju poput onih u Švajcarskoj.

- Sela će u opštini Ruma da nam izgledaju onako kao u Švajcarskoj. Ako pogledate koliko smo tih puteva između sela i od sela ka Rumi asfaltirali, još kad se uradi i Fruškogorski koridor pa Novi Sad bude na 25 minuta, onda će ovo biti jedno od mesta sa najboljom pozicijom u celoj Srbiji i mnogo sam srećan što je to tako.

Vučić je apelovao na opštinu da pogledaju šta sve treba da se uradi po pitanju infrastrukture, da se reši pitanje kanalizacije i vode, a da će pitanje zapošljavanja će "još da napreduje i još bogatstva Rumi da donese".

Naglasio je zašto je važno izaći na glasanje 25. oktobra.

- Šta mislite? Mogao sam da budem predsednik do maja meseca, što bi neki rekli: "Da ti bude lepo". Radio sam, nije to baš tako jednostavno kao što izgleda. Ali ovi izbori su presudni. Podneo sam ostavku da bih se posvetio izbornoj kampanji i da bih rekao ljudima važnije od moje funkcije i fotelje je to kakvu ćemo budućnost da izaberemo. Šta meni znači da sedimo u nekoj fotelji, a da ne dobijemo parlamentarne izbore i da nemamo mogućnost da obezbedimo budućnost ljudima onakvu za koju smo se borili do ovog trenutka.

- Možda nismo uspešni u fudbalu, a nismo. Ali nemojte da smetnete sa uma, veoma smo uspešni u ekonomiji. Nekad smo 80-ih i 90-ih bili uspešni u fudbalu, samo nam ekonomija nije išla. Ja volim i srećan sam što smo u ekonomiji po stopi rasta među prvim i najboljim zemljama u Evropi. Najvažnije je da nam Srbija ide napred, da penzioneri dobijaju penzije veće, da radnici imaju veće plate, da možemo da obezbedimo sigurnu zdravstvenu zaštitu i negu za ljude.

- Ja ću u Beogradu izaći sa podatkom šta ćemo da uradimo za retke bolesti i inovativne lekove, zato što moramo da obezbedimo bolji život za našu decu i duži život za naše penzionere. Kada odete u Dom zdravlja u Rumi morate da imate najbolju negu, morate da imate i skener i magnetnu rezonancu, a daleko ste od toga da to imate. Sve možemo da obezbedimo i siguran sam da hoćemo. Bilo nam je potrebno da podignemo malo po malo svako mesto, da zapošljavamo ljude ,a za to je potrebno vreme.

- Kako zemlja da ide napred sa onima koji se narodu rugaju u lice? Ne samo što tuku žene pesnicama, što je još gore, njihovi politički predstavnici ne znaju da kažu izvinite. Žao nam je što je neko nju pretukao krvnički. Ni to ne umeju da kažu. Ne smeju da idu u debate jer kriju od naroda šta to hoće da rade. Ne žele da polažu račune, jer oni polažu račune nekim plenumima, a ne narodu. Za njih ste vi niko, za mene ste sve. U tome je razlika između nas i njih. Ja polažem račune svom narodu, a oni nekakvim plenumima. I to je najvažnija i najveća razlika.

- Samo nas i zavlače, i politički navlače da pričamo o glupostima i da gubimo vreme. Ne. Idite i pokazujte ljudima šta su rezultati, šta smo uradili, i govorite ljudima šta je to što ćemo da uradimo, šta je to što je naš plan, program, a ja ću ga izneti sad u subotu u Beogradu.

- Dakle, da im govorite šta su to naša obećanja za budućnost, a ljudi neka cene po tome šta smo uradili do sad, hoćemo li to da ispunimo ili ne. A ne da ulazimo s njima u priče o tome ko će koga da tuče, a mi nećemo nikog da tučemo. Vi ste jači, najjači, najveće siledžije na svetu, sve vam čestitamo.

- Ali mi nećemo da budemo siledžije. Mi nećemo da budemo ti koji će da tuku žene. Ja prezirem ljude koji ćute na to kada neko tuče ženu. Pa zamislite da on sada udari bilo koju ženu ovde. Čini mi se, skočio bih i na njega i na još dvojicu, bez obzira na to što bi neko rekao "iz iste si partije" ili "si odavde" ili "odande". Kakvi su to ljudi? Ko su ljudi koji ne kažu "izvinite", koji ne osećaju grižu savesti zbog toga? Strašno me zanima ko su ti ljudi. Kad smo dobili takve ljude? Dobili su ih, dobili smo ih kad su krenuli da nam dele porodice. Kad su krenuli da okreću decu protiv roditelja, roditelje protiv baka i deka, i sve zajedno. Da nam ruše sve tradicionalne vrednosti. Da nam ruše demokratiju. Kad im kažete: "Dođite na dijalog, na razgovore", dve godine ih pozivam. Dve godine neće. Ne nadležna institucija. Onda ih pozovem: "Ajde, idemo na TV debatu, imamo izbore. " A ne, ne. Nećemo. Jao, nisam znao da sam toliko strašan. Ponekad pomislim da sam ko krokodil i ajkula - konstatovao je.

Foto: Printscreen

Vučić sa narodom u Irigu

- Ono što je najveći problem u Irigu je voda. Verujem da možemo u roku od 2-2,5 godine da to završimo - rekao je obraćajući se okupljenim građanima.

Na konstatciju građana da će da pobede na izorima, Vučić kaže "pobedićemo, ako bog da".

- Autobuska stanica u Irigu i Vrdniku jezive. Ako nemate pare recite, kada ljudi vide to misle da je celo mesto takvo. Pa i ako je privatno vlasništvo ne sme onako da izgleda. Zovite čoveka da promeni to, ako neće on to da promeni kupićemo mi pa ćemo da promenimo. Nema smisla - naveo je.

Kazao je da su predstojeći izbori važni i od odsudnog značaja za državu.

- Zašto mislim da su ovi izbori važni. Za nas su o odsudnog značaja, mislim na zemlju. Vi ste dovoljno mudri da rzlikujete rad od nerada. Ja sam obavljajući predsedničku dužnost uglavnom morao da ćutim, trudio sam se uvek da budem pristojan. Negde pre godinu i po dana kada su krenuli u revoluciju pričali su da im je stalo do pravde. Nije im bilo stalo kada nam je 17 mladih ljudi živo spaljeno u diskoteci u Novom Sadu, pa ih nije interesovalo da li je Pajtić kriv ili ne. Ali da ne budem tužilac i sudija. A kada ostavite to po strani, krenuli su sa političkim pričama, kako u Srbiji nema demokratije, svakog mesara, ratara, stolara..svima su krvave ruke, samo njima nisu. A onda su rekli da nema sloboda u našoj zemlji, da ne može da se čuje drugačije mišljenje, da Vučić ne sme na debatu i dijalog. Onda sam im pre godinu i po dana ponudio dijalog, a rekli su da nisam nadležan. Ko beži od razgovora? Samo oni koji nemaju nikakve argumente. Oni hoće da kažu da neće narodu da polažu račune. Izašli su sa jednim papirčetom. Hoće da kažu da polažu račune plenumu i nekom drugom sa strane. Donose neki nepoznati ljudi odluke, a sve to plaćaju stranci. Hoćete li da podržite te ili one koji vam polažu račune? Vi znate da ako naša lista pobedi, ja ću biti predsednik vlade, a oni neće reći ko će biti njihov predsednik Vlade. A oni planiraju da za predsednika Vlade postave onog koji je razorio dinar, onog Šoškića. Nisu oni tako glupi i naivni, oni samo neće da vam kažu. Primetili ste da oni vole da se služe nasiljem, posebno vole da tuku žene. Čovek koji na onakav način udari ženu nije normalan. Kako bre imaš srce da onako krvnički udariš ženu? Takvih magaraca ima svuda. Jeste li primetili da niko od njih nije to osudio, rekao izvinite. Jutros ovaj njihov glavni lažov Vukadinović kaže da to izmišljaju. Tako vas ubeđuju svakoga dana. Ja od vas tražim da u nasilju ne učestvujemo, da ih tretiramo kao ljude, to su naše sestre i braća. Naše je da pobedimo, i za njih će biti mnogo bolje. Zato vas molim na strpljenje. Da izađemo na izbore i obezbedimo sigurno budućnost. Do konačne pobede - poručio je.

U poseti Starom Slankamenu

Vučić je u poseti Starom Slankamenu.

- Cela Inđija, ne zna se šta je lepše. Hvala na divnom dočeku - kazao je.

Najavio je radove na ulicama.

- Vidite kako je dobro kada dođem i slušam ljude - kazao je.

- Ja kao i vi nikada nisam do kraja zadovoljan. Ali ako pogledate kako je Inđija izgledala, a kako sada izgleda. Mnogo toga je urađeno. Ono što je najveći problem je voda, to je veliki novac. Neću da vas lažem, dve stvari su mi strašno važne, jedna je voda, druga je zdravstvo. Ne mogu da kažem biće sve u redu. Ja sam mislio da mi to možemo da pokrijemo sa 5 milijardi evra, nećemo moći ni sa 12-15 milijardi. Za to će nam biti potrebne godine. Niko o tome nije brinuo. Vreme je da to promenimo, ali hoću da znate da to mnogo košta. Samo da vidite koliko je to slojevito i koliko to nije lako obezbediti. Polako ali sigurno idemo napred. Za nas je važno da zemlja bude napredna, jer time činimo da možemo da ovo sve pokrenemo. Važno je da vidite da mi želimo da se borimo, ali da će biti lako, neće. Gledao sam put na istoku Srbije, od 1956. nije obnavljan, 70 godina, krpa na krpu - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Istakao je da mora da se radi bolnica u Sremskoj Mitrovici.

- Kliničko bolnički centar u Beogradu i Novom Sadu izgledaju 10 puta bolje nego mitrovačka bolnica. Kao noćna mora mi je zdravstvo, toliko se nerviram i sekiram. Radimo svašta, a onda kada zaređam, nema nijedna normalna bolnica. Zato se sekiram. Nije to lako - kaže Vučić.

O ženama

Na pitanje zašto često pominje žene u kampanji, kaže da je to zato što su napadane, kao i zato što se uzda u odgovornost, posvećenost, ozbiljnost, racionalnost žena.

- Uvek je sve na ženi, žena brine o roditeljima, o deci. A ko brine o unučićima? Bake uglavnom. Žena je ta koja mora da razmišlja šta je za celu porodicu najvažnije, za kuću, za državu najbolje. Žena neće da joj muževi, deca, braća idu u sukobe. Žena hoće da ekonomija ide napred. Jedan aktivista mi rekao "glasaju za Tadića zato što je lep". Nikada žena ne glasa za nekoga ko je lep, žena hoće stabilnost, sigurnost, rad. Mi muškarci možemo da sednemo ispred kafane i ratujemo sa pola sveta, sve znamo. Žena zna da je na kraju odgovornost na njoj. Poštujem muškarce, najviše verujem ženama - izjavio je.

Kazao je da za nasilje nad ženama niko se od blokadera nije izvinio.

- Pogledajte njih, oni ne osude kada neko krvnički udari ženu u lice. Ne postoji normalan čovek koji je u stanju da onako udari ženu, a nije normalan ni onaj koji to prećuti i ne kaže - žao mi je ili izvinite. Ja stvarno mislim da sa tim ljudima nešto nije u redu - kazao je.

O Srdanoviću

O Srdanoviću i izjavi da je "spreman na sve", kaže:

- Ja nisam spreman na sve, spreman sam samo da čuvam i štitim Srbiju. Video sam šta je radio u Novom Sadu i pre dve večeri, videli ljudi, neka na tome ostane. Ja ne mislim da to može da dobije podršku naroda.

O izjavi Srdanovića da će "padom Vučića svanuti regionuNj, kaže:

- On brine za Zvicera i Mila Đukanovića, razumeli smo poruku odavno, znamo odavno. Zato je ćutao za neke stvari čak i kada su govorili da ne poznaje Mila Đukanovića, zna ko ga odlično poznaje.

"A da vi preuzmete državu, sigurnije je" Jedna meštanka imala je zanimljiv predlog za Vučića: - Predsedniče, kad vi nama napravite mesnu zajednicu na Banstolu, a ja budem predsednica. Vučić se nasmejao pa rekao: - A da vi preuzmete državu, sigurnije je. - Državu ostavljam vama, a ja ću biti zadovoljno sa Banstolom - rekla je, na šta su se svi nasmejali.

Sa narodom u Šimanovcima

Vučić je razgovarao sa narodom koji se okupio u velikom broju.

Obećao je da će uskoro početi gradnja puta Kupinovo-Brestač.

- Mi smo koristili taj put i za Fruškogorski koridor za izgradnju, i za Šabac-Loznica izgradnju, a onda smo zaboravili da vratimo ili da uredimo baš taj put koji nam je najviše bio potreban za najznačajnije i najveće infrastrukturne projekte - rekao je.

Radiće se i dom kulture u Šimanovcima, škola u Popincima, kanalizacija u Kupinovu.

- Nekad su komunisti to pametno smislili, samo nisu smislili kako da se održava. Skupi država pare da izgradi neki put, ali najveći je problem održavati taj put. Sad mi održavamo auto-puteve i brze saobraćajnice i trošimo skoro 600 miliona evra na to. Da to ne radimo, za pet godina bilo bi kao da nikada nismo ništa ni uradili. To vam je sa domovima kulture. Vi izgradite dom kulture u svakom selu, prođe pet i 10 godina, to bude lepo, novo. Posle toga više niko neće da menja prozore, neće stolariju niko da menja. Uprlja se, uništava se, i to je ničije. I to je naš ključni problem. Nije mogao da opstane taj sistem društvene svojine - kazao je Vučić.

- Dom kulture, ako možemo da nađemo, da nekome nešto iznajmimo, da negde neki prihod može da ima, makar da može čistačica da postoji koja to može da uredi, očisti, onda to može da ima smisla u svakom selu. Dok tako nešto ne pronađemo kao rešenje, plašim se da ćemo uvek da nešto gradimo i uvek da sačekamo da nam to propadne i da onda opet čekamo državu da interveniše - rekao je Vučić.

"Naš narod je moja najveća snaga"

Vučić je sa građanima odigrao šah.

- Šah je igra strategije i strpljenja, a naša Srbija uvek pobeđuje! Naš narod je moja najveća snaga - poručio je Vučić.



Druženje sa Šimanovčankama

Vučić se sastao sa udruženje žena Šimanovčanke.

- Njihova snaga, trud i ljubav prema svom mestu i Srbiji pokazuju zašto su žene pravi stub naše zemlje - istakao je Vučić.





Od njih je dobio brojne poklone za njega i porodicu.

Photo: Informer/TV

O izborima

Obraćajući se okupljenim građanima u Šimanovcima, Vučić je posebno ukazao na tri stvari.

- Kao što znate, 25. oktobra su izbori. Prethodnih dana bili ste svedoci silnog nasilja. Oni koji bi po svaku cenu da se dočepaju fotelja, uglavnom za svoju metu imaju žene. Kada vidite čoveka koji u blizini prvog na listi, priđe i krvnički u glavu udari ženu, a on se pravi blesav. Moja molba za vas, prvo da nigde ne učestvujemo u nasilju. Biće sve nervozniji, znaju da izbore gube, u debate ne idu. Oni se spremaju za nasilje. Mi se sklanjamo, nama odgovara mir i red. Pod dva ne nasedajte na njihove priče kako će ne znam šta da rade 25, 26, 27, jer će neko tobož nešto da pokrade. Znaju oni da mi nećemo ništa da pokrademo. Nemojte da vas odvlače od izborne kampanje i od pristojnih i dobrih poruka građanima. Bavite se našim programom, idejama, onim što ćemo da uradimo za ljude. Hoćemo da dobijemo što je moguće više glasova, ne da pričamo o glupostima. Pod tri, mi njih doživljavamo kao ljude, da pokažemo poštovanje pred njima. Mi prema njima na najlepši mogući način. I ne zaboravite, nisu oni odustali od debata zato što oni misle da smo mi pametniji. Znaju da im ne bi bilo lako. Odustali su od debata jer oni neće da se vidi ni to šta im je stvarni program i šta su im stvarne namere, od toga da bi prvog dana uveli sankcije Ruskoj Federaciji, šta god da vam danas kažu, jer će sutra reći - a dobro, sad nije plenum, nego je vlada odlučila. Do toga da bi priznali nezavisnost Kosova, do svega drugog, jer pogledajte ko ih podržava. Podržavaju ih Kurti, Rašić, Trajković, sve troje borci za nezavisno Kosovo, Plenković, Đukanović, Zvicer, najveći kriminalac i narkodiler. Pomogne im i onaj Spajić s vremena na vreme. Kada ih pogledate sve, jasno vam je. Je li ima jedan od njih da želi Srbiji neko dobro? Jasno nam je da moramo da se okupimo, borimo i pobeđujemo. Važno je da svaki čovek izađe na izbore, neizvesna je utakmica. Dajte svoj glas i da ih pobedimo - kazao je Vučić.

O izjavama Bojana Pajtića

Na pitanje da prokomentariše to što je Bojan Pajtić opravdao neučestvovanje u debatama sa Vučićem i naveo na mreži Iks da "kada primitivac postaje vulgaran i kada mu njegovi aplaudiraju, treba ga pustiti da se valja u blatu", Vučić je rekao:

- Saglasan sam, zato ih i puštamo. Zato ih i puštamo sve vreme, da se valjaju u blatu. I zato molim ljude da u to njihovo blato ne ulazimo - kazao je Vučić.

Vučić se obratio pristalicama: Molim vas, poslušajte pažljivo

Vučić se putem Instagram naloga obratio građanima.

- Važno obaveštenje i molba za građane Srbije, posebno za pristalice “Ujedinjene Srbije”. Molim vas, poslušajte pažljivo - navodi Vučić.