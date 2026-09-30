Politika

"ZNANJE VAM NIKO NE MOŽE OUDZETI" Siniša Mali se družio sa mladima iz Beograda, pa im udelio važne savete

В.Н.

30. 09. 2026. u 18:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali drušio se danas sa mladima iz prestonice.

ЗНАЊЕ ВАМ НИКО НЕ МОЖЕ ОУДЗЕТИ Синиша Мали се дружио са младима из Београда, па им уделио важне савете

Foto: Printskrin/Tanjug

 - Današnje popodne sam proveo sa našim mladima iz Beograda, sa kojima sam razgovarao o raznim važnim temama i rado odgovorio na svako njihovo pitanje.

Najviše smo pričali o obrazovanju i o tom prvom poslu, a ja nekako uvek volim da naglasim koliko je važno da vredno učite i radite na sebi, da pokažete šta možete, da potencijalni poslodavci to prepoznaju u vama.

Znanje vam niko ne može oduzeti, i to je moja poruka danas. Dok blokaderi blokiraju fakultete i ne žele da uče, mi se zalažemo za disciplinu, rad i produktivnost, i to niko ne može da pobedi. Samo tako može da jača naša ekonomija i samo tako pobeđuje Srbija!

Baš to pokazuje i program liste “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”, kao što nepostojanje programa blokadera pokazuje da im ni ekonomija, ni obrazovanje, nisu važni.

Zbog toga je važno da 25. oktobra svi zaokružimo broj 1 - napisao je Mali na instagramu. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS U AMERICI! Uhapšen dvostruki NBA šampion zbog nasilja u porodici

HAOS U AMERICI! Uhapšen dvostruki NBA šampion zbog nasilja u porodici