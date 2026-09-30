"ZNANJE VAM NIKO NE MOŽE OUDZETI" Siniša Mali se družio sa mladima iz Beograda, pa im udelio važne savete
MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali drušio se danas sa mladima iz prestonice.
- Današnje popodne sam proveo sa našim mladima iz Beograda, sa kojima sam razgovarao o raznim važnim temama i rado odgovorio na svako njihovo pitanje.
Najviše smo pričali o obrazovanju i o tom prvom poslu, a ja nekako uvek volim da naglasim koliko je važno da vredno učite i radite na sebi, da pokažete šta možete, da potencijalni poslodavci to prepoznaju u vama.
Znanje vam niko ne može oduzeti, i to je moja poruka danas. Dok blokaderi blokiraju fakultete i ne žele da uče, mi se zalažemo za disciplinu, rad i produktivnost, i to niko ne može da pobedi. Samo tako može da jača naša ekonomija i samo tako pobeđuje Srbija!
Baš to pokazuje i program liste “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”, kao što nepostojanje programa blokadera pokazuje da im ni ekonomija, ni obrazovanje, nisu važni.
Zbog toga je važno da 25. oktobra svi zaokružimo broj 1 - napisao je Mali na instagramu.
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