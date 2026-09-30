DA LI SMO ČULI IJEDNO IZVINI? Vučić: Šta je u glavi čoveka koji udara onako krvnički ženu u glavu

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić obratio se okupqenim građanima u Jagodini.

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Šta je u glavi čoveka koji udara onako krvnički ženu u glavu. Šta se sa njima dogodilo? Siguran sam da su ga roditelji učili da bude vaspitan, a on je krvnički udario ženu. Vlast traže ljudi koji kažu da je najviše vrednost udariti ženu pesnicom u glavu, a ja mislim da je sramota podići ruku na ženu - kaže Vučić.



Upitao je da li smo čuli ijedno jedino izvini?- Oni nemaju to u svom rečniku, oni misle da je dobro udariti ženu. Jer je ona ćaci, dotle su doveli njihove mozgove. Počeli su da ruše sve tradicionalne vrednosti društva. Kažu da uzmemo lične karte bakama i dekama. Onima koji su napravili zemlju, vi biiste njih da odstranite od izbora? Je li to moguće, odakle nam je to došlo? - upitao je Vučić.