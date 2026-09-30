Politika

VODILI SU NAJSTRAŠNIJU KAMPANJU DEHUMANIZACIJE Vučić: U Nišu i Novom Sadu na najbrutalnii način su napali komšije

В.Н.

30. 09. 2026. u 18:33

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", je prilikom govora na skupu u Jagodini istakao da je Srbija nastavila da se razvija iako su blokaderi radili sve kako bi sprečili da zemlja ide napred.

ВОДИЛИ СУ НАЈСТРАШНИЈУ КАМПАЊУ ДЕХУМАНИЗАЦИЈЕ Вучић: У Нишу и Новом Саду на најбруталнии начин су напали комшије

Foto: Printscreen

Kaže da dok su blokirali puteve i život, da smo "mi radili".

- Srbija je prva po stopi rasta, isplaćujemo jednokratna davanja penzionerima, povećavamo penzije, plate, mi smo radili, gradili puteve, pruge, vraćali turiste... Dok ste vi blokirali, mi smo radili da Srbija ide napraed i da se razvija. U tome je razlika. To je bila naša obaveza dok su oni gledali, kibicovali, vređali i mnogo više od toga. Vodili su najstrašniju kampanju dehumanizacije. I u Nišu i Novom Sadu na najbrutalnii način su napali komšije. ONi u nama ne vide ljude, ali mi u njima vidimo ljude, sestre i braću, zabludele, ljude prema kojima ćemo da pokazujemo poštovanje i tazumeće razmere prevare - rekao je Vučić.

Upitao je koliko je novca moralo da uđe u zemlju.

- U poslednjih nekoliko godina u njih je uloženo  do 7 milijardi evra.

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