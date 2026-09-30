KURTI JOŠ JEDNOM POKAZAO DA PODRŽAVA BLOKADERE: Podrška tzv. Studentskoj listi (VIDEO)

MINISTAR u prištinskoj vladi Nenad Rašić javno je poručio da "studenti sigurno pobeđuju"

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Njegova izjava usledila je nakon što je prethodno najavio podršku svoje stranke Studentskoj listi.

Nenad Rašić - Kurtijev ministar:

- I za kraj, poručio bih celom SNS-u, jer mi znamo da je Srpska lista ogranak SNS-a i oni funkcionišu po toj metodologiji koja je vrlo opštepoznata. I za njih jedna poruka, da studenti sigurno pobeđuju - rekao je Rašić.

KURTIJEV MINISTAR NAVIJA ZA BLOKADERE: "STUDENTI SIGURNO POBEĐUJU!" Nenad Rašić - Kurtijev ministar: "I za kraj, poručio bih celom SNS-u, jer mi znamo da je Srpska lista ogranak SNS-a i oni funkcionišu po toj metodologiji koja je vrlo opštepoznata. I za njih jedna poruka, da studenti sigurno pobeđuju." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) September 29, 2026