Politika

KURTI JOŠ JEDNOM POKAZAO DA PODRŽAVA BLOKADERE: Podrška tzv. Studentskoj listi (VIDEO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 07:19

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MINISTAR u prištinskoj vladi Nenad Rašić javno je poručio da "studenti sigurno pobeđuju"

КУРТИ ЈОШ ЈЕДНОМ ПОКАЗАО ДА ПОДРЖАВА БЛОКАДЕРЕ: Подршка тзв. Студентској листи (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/ lažidetektor

Njegova izjava usledila je nakon što je prethodno najavio podršku svoje stranke Studentskoj listi.

Nenad Rašić - Kurtijev ministar:

- I za kraj, poručio bih celom SNS-u, jer mi znamo da je Srpska lista ogranak SNS-a i oni funkcionišu po toj metodologiji koja je vrlo opštepoznata. I za njih jedna poruka, da studenti sigurno pobeđuju - rekao je Rašić.

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