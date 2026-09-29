MALI SA PENZIONERIMA U SOPOTU: U vreme velikih izazova, Srbiji potrebni jedinstvo, stabilnost i vera u sopstvene snage

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali razgovarao je sa penzionerima u Sopotu, na skupu koji ih je okupio oko teme unapređenja društvenog standarda i kvaliteta života penzionera.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

„Vi ste ljudi koji su svojim radom, odgovornošću i požrtvovanjem gradili Srbiju kakvu danas poznajemo. Hvala vam za sve što ste učinili za svoje porodice, za Sopot i za našu zemlju. Vi ste generacija koja je gradila škole, puteve, fabrike i institucije“, rekao je Mali u diskusiji sa najstarijim građanima Sopota.

On je istakao da su oni bili važna podrška teškim i često nepopularnim reformama u prethodnoj deceniji i zahvalio se na strpljenju i razumevanju.

„Danas, kada je prosečna penzija 485 evra, kada je prosečna plata iznad hiljadu evra, kada je izgrađeno više od 650 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica i otvoreno više od pola miliona radnih mesta, znamo da taj napredak nije došao slučajno“, poručio je Mali.

On je dodao da su u vreme velikih izazova, Srbiji potrebni jedinstvo, stabilnost i vera u sopstvene snage, te da je odraz snage države mogućnost da se penzionerima i dalje povećavaju penzije, ali i isplaćuju jednokratne pomoći kojih je od početka pandemije do danas bilo između 870 i hiljadu evra po osobi, u zavisnosti od visine penzija.

„To je odraz odgovorne politike“, zaključio je ministar.



