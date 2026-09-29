KNEŽEVIĆ U CRNOGORSKOM PARLAMENTU PORUČIO: Za mene je Ratko Mladić heroj! (VIDEO)

PREDSEDNIK DNP Milan Knežević poručio je danas u Skupštini Crne Gore da je za njega general Ratko Mladić heroj i da nisu dali kvorum za održavanje sednice parlamenta 24.septembra jer, kako je naveo, "nismo hteli da dozvolimo orgijanje nad senima" srpskog generala.

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Za 24. septembar bila je zakazana sednica parlamenta na kojoj je na inicijativu opozicionog DPS trebalo da se raspravlja o razrešenju predsednika Skupštine Andrije Mandića.

Sednica nije održana jer nje bilo kvoruma, koji čini 41 poslanik.

- Nakon svih ovih tirada koje sam čuo od kolega iz DPS-a i Evropskog saveza koji su zajedno sa parlamentarnom većinom potpisali tzv. Satlerov sporazum koji podrazumeva da se mora poštovati od tačke do tačke. To smo čuli i od gospodina Marjana Šareca koji je saopštio da će opozicija htela ne htela morati da glasa za promene Ustava. Pošto smo i mi opozicija ali nismo išli kod Satlera da se dogovaramo sa njim i da dobijamo instrukcije od njega želim da pošaljem poruku gospodinu Šarecu da što se tiče DNP-a –nećemo glasati za ustavne promene koje ne podrazumevaju srpski jezik i zakon o dvojnom državljanstvu - naveo je Knežević.

Zanima ga, kazao je, koliko će DPS i ostali moći da izdrže a da ne glasaju ono što je naredio Satler.

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- DNP nije dala kvorum na sednici 24. septembra iz prostog razloga što nije želela da ni na koji način dozvoli orgijanje nad senima generala Ratka Mladića, na pokušaje njegovog genocidisanja i stvaranja ratnog zločinca od njega. Zato smo i danas ovde prisutni jer ne želimo da napuštamo Skupštinu iz razloga što je DPS nezadovoljan jer nije bilo rasprave o Ratku Mladiću kako bi oni mogli da se dokazuju Piculi, Sokolu i ostalima iz Evropskog parlamenta da su veći antisrbi od svih onih koji se danas nalaze u Zagrebu i u regionu - naveo je Knežević i dodao:

- Međutim, kada smo već kod autorskih prava, želeo bih da vas pitam gospodine Đeljošaj, da li prekršeno ili uskraćeno autorsko pravo Fenečkim biserima koji su u Baru pevali – 'Đenerale nek je tvojoj majci hvala'. Tužilaštvo je odmah reagovalo i formiralo predmet protiv svih koji su pevali a bilo ih je preko 500 uključujući i sveštenstvo SPC.

Knežević je Đeljošaja upitao je li tužilaštvo reagovalo zbog kršenja autorskih prava ili zato što ta pesma nekog iritira.

- Pitam jer ste nedavno saopštili da se u srcu svakog Albanca nalazi borba OVK i njenog komandanta Adema Jašarija - naveo je Knežević.

Dodao je da je to verovatno stav svih Albanaca u Crnoj Gori i da on to poštuje ali ne razume činjenicu da se peva generalu Veljku Radenoviću, a ne generalu Ratku Mladiću – da kreće hajka tužilaštva samo zato što čuvaju sećanje na one koji su učestvovali u odbrani teritorijalnog integriteta SRJ dok nas je, kako je rekao, bombardovalo i izvršilo agresiju nad nama 19 najjačih država sveta.

- Mi Srbi smo u Haškom tribunalu osuđeno na 1.400 godina zatvora. Verovatno će naći još 3-4 Srbina da zaokružimo da imamo godina do Hrista pa naovamo. I sad svako treba ovde da politički urinira po nama samo zato što imamo drugačiji stav od onoga koje imaju određena NVO koje štancuju krivične prijave gde god se čuje pesma 'Đenerale nek je tvojoj majci hvala'. Još malo ćemo morati da tražimo dozvolu od Satlera za spisak pesama za svadbe, kao što ćemo morati da mu šaljemo čitulje sa Umrli.me i da tražimo možemo li ići na saučešće Srbinu, Crnogorcu, Bošnjaku ili Albancu. - rekao je Knežević i naveo:

- Izuzetno cenim kompaktnost i homogenost albanskog naroda i u Crnoj Gori i u regionu. Zato što ste vi svi listom izašli da protestujete protiv presude Tačiju i vođama UČK za razliku od onih koji su ovde podržavali politiku Radovana Karadžića i Ratka Mladića, posebno nakon 1995. kada su uvedene sankcije prekodrinskim Srbima što bi rekli braća blokaderi kada je Đukanović bio glavni snabdevač infrastrukture. Za razliku od Đukanovića i onih koji bi da igraju na grobu Ratka Mladića ja nemam namjeru da menjam stav i mišljenje.

Poručio je da ne priznaje nijednu presudu Haškog tribunala gde su Srbi predstavljeni kao glavni krivci za sve što se dogodilo.

- Neću se pozivati na imunitet ako tužilaštvo reaguje. Da ne bude da se skrivam iza skupštinskih klupa i da ne bude da širim populizam na način što ćemo ovde da dozvoljavamo pojedincima koji imaju učešća u zločinima na prostoru SFRJ da sada drže moralne i političke lekcije kao što smo ih slušali iz DPS-a. Tačno je – Srbija je izručila Mladića i Karadžića, vojni vrh i državni vrh. Sram da ih bude. Da Bog da im nikad ne valjalo šta su uradili od ratnih heroja koji su branili pravo na opstanak srpskog naroda. To je prokletstvo Srba. Zato su održavali 40-nicu psu Doni koji je stradao na barikadama. To je sramota za svakog onog čoveka koji se određuje istinski prema vrednostima srpskog naroda - naveo je lider DNP.

Knežević je pozvao sve Srbe u Crnoj Gori da se odupru akciji tužilaštva koje zabranjuje da se pevaju srpske pesme, slave heroji i junaci samo zato što je neki Šarec, Satler, Picula ili Sokol, ili neko zagrebačko poglavlje, odlučilo da više ne smemo biti ono što smo bili.

- Ako to uradimo, onda treba da se pišemo u bivše ljude - poručio je Knežević.

(Tanjug)