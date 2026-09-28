Politika

VUČIĆ O PONIŽAVANJU JEDNOG DEKE: Taj deka voli mnogo ljudi i ne zato što voli mene, on ima srce i emocije, a oni samo mržnju

В. Н.

28. 09. 2026. u 20:42

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" uživo se obraća na svom tiktok i fejsbuk nalogu

ВУЧИЋ О ПОНИЖАВАЊУ ЈЕДНОГ ДЕКЕ: Тај дека воли много људи и не зато што воли мене, он има срце и емоције, а они само мржњу

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

O ponižavanju deke koji je plakao kad je Vučić podneo ostavku, on kaže:

 - Oni su ti koji na tajnim sastancima odlučuju ko će biti na listi. Šest meseci, pa nestaju, pojeo ga mrak, kao 1948. Što si bio bio si. Najviša komanda odlučuje, nemoj da pitaš. Ljudi koji puste suzu, oni vole, ne mrze. Oni neće da puste suzu ni za kim. Emocije nemate, osim prema sebi. Taj deka voli mnogo ljudi i ne zato što voli mene, on ima srce i emocije, za razliku od onih čije su emocije negativne. Mrzim, mrzim, mrzim... Hvala ljudima za sve ove godine i boriću se, to je nešto što je najvažnije - rekao je Vučić

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