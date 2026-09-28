VUČIĆ O SRDANOVIĆEVOM PROSTAČKOM KOMENTARU: To je toliko zastrašujuće reći jednoj dami

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručio je da ima mnogo motivisanih koji bi da spreče da im neko uništi zemlju.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Aleksandar Vučić odgovara na pitanja sa Tiktoka i Fejsbuka.

- Jedino čime se rukovodite je da mrzite. Komentar sa Vesnu Radosavljević sa RTS. To je toliko zastrašujuće reći jednoj dami. Nisi ti rekao "Vučiću kretenu", to je sve okej. Svaka debata je lekovita i razgovor. Debata ova je bila lekovita, da vidimo ko je pisao ćaci, da ne zna da li sumnjivo ili sumljivo, da ne znaju ništa o obrazovanju. Ostavljaće oni sve više prazne stolice. Zamislite Kokanovića, Šokšića da su stručni. Stručan za uništavanje dinara. Stručan Jovo Bakić, Srdanović - za Zvicera i Đukanovića? Kad neko postavlja pitanje sa druge strane, e onda ćemo tog da mrzimo još više. U utakmici imate priliku da date gol, morate i da primite gol - istakao je on.