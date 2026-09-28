NEMA DA BUDE 31 MINISTAR, 31 AUTO, 2 PUTA 31 SEKRETARICA: Vučić zagrmeo protiv tašne i mašne, poručio da će biti 12 posvećenih u Vladi
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je pred meštanima u selu Luka kako će vlada izgledati.
Kaže da nema u vladi da bude 31 ministar, 31 automobil, 31 puta 2 sekretarice, 31 šofer.
- 12 ministara posvećenih, vrednih, najmanja ali najmarljivija vlada. Vlada u kojoj neće dak ukaju svaki dan i da gledaju da idu negde u inostranstvo. Kada razgovaram sa Putinom, Trampom, Si Đinpingom, aj jedva čekam da se vratim u svoju zemlju, da odđem ovde u Luku, u Manastriicu u svako naše selo. Da razgovaram sa našim ljudima. Išao sam da se borim za našu zemlju, a ne da meni bude lepo. Moj razgovor sa Putinom ima smisla, samo ako obezbedim gas za vas. Pa zato ideš da razgovaraš i da budeš sa svojim narodom - ističe Vučić.
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