KOD NJIH NEMA STUDENATA, KOD NAS SU STUDENTI: Vučić razbija blokadere izdajnike na atome, moćan govor u selu Luka

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je okupljenim meštanima u selu Luka da od razgovora neće bežati.

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Istakao je da od razgovora i dijaloga neće da beži.

- Govorili su da Vučić ne sme u debate, da je najgori, laži o zvučnom topu, Jovanjici, prebijenom dečaku u Valjevu, Sarajefo safari, pa su govorili da bežimo od debata i da ne možemo da se sučelimo. Ja kažem, nema problema, pozvao nas RTS, kažu ići će prvi sa njihove liste. Kod njih nema studenata, kdo nas sus studentim, kod njih sve propali političari iz prošlog veka. Imaju Šoškića, svetski rekorder po padu dinara, sve stara lica. Pozvali su Srdanovića, još i one iz CRTE, da budu 2 prema jedan. Ja sam rekao nema problema, sam sam, njih dvoje, imamo argumente, pobediću ih. Ja siguran oni prihvatili, kad ono, prvo jedni odbili, drugi dobili. Kao da ulaze u kavez sa krokodilima i ajkulama. Glavu dajem, život dajem, ali na duel za živu glavu ne idem. Znate zašto, jer su sve lagali, nemaju planove, nemaju programe, ideje. Znaju da oni koji su radili marljivo, da bi ih sa lakoćom pobedili. Sad im nudim, evo vam troje, četvoro, protiv mene, pobediću ih sve zajedno! I opet neće smeti da dođu - kaže Vučić.