GRADONAČELNIK NOVOG SADA MIĆIN OTKRIO SKANDALOZNO PONAŠANJE BLOKADERA Vređao i pretio zaposlenima i ženama u Hercegovačkoj kući (VIDEO)
OTVARANjEM Hercegovačke kuće danas Novi Sad je dobio novi turistički sadržaj, gde će građani i posetioci moći da probaju proizvode od lekovitog bilja, med, vino, sir i druge proizvode karakteristične za Hercegovinu, međutim, događaj pre otvaranja delimično je pokvario utisak.
Pre otvaranja Hercegovačke kuće, muškarac koji se predstavio kao predstavnik studentskog pokreta prišao je zaposlenima, vređao žene koje tamo rade i pretio da će doći da se sa njima raspravi zbog, kako je rekao, "napada na studente u Višegradu". Ovaj postupak naišao je na osudu ne samo svih prisutnih već i gradonačelnika Žarka Mićina koji je prisustvovao otvaranju.
Mićin je oštro osudio taj postupak i istakao da zaposleni u Hercegovačkoj kući nemaju nikakve veze sa događajima u Višegradu. Naglasio je da takvo ponašanje ne predstavlja Novi Sad, koji je „grad domaćin u kome su svi dobrodošli“.
Podsetimo, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić zahvalio je Mićinu i predstavnicima Pokrajinske vlade na podršci i naveo da je objekat u Novom Sadu šesta Hercegovačka kuća.
Direktor Hercegovačke kuće Veselin Dutina rekao je da je ovo prvi prodajni objekat u Novom Sadu, da se na policama trenutno nalazi više od 130 proizvoda lokalnih proizvođača, među kojima su vino, sir, med, pršuta, kozmetika od lekovitog bilja i prerađevine od voća karakteristične za područje Trebinja i Istočne Hercegovine.
Dutina je dodao da Hercegovačka kuća sarađuje sa više od 140 poljoprivrednih proizvođača i prerađivača sa područja Trebinja i istočne Hercegovine, kao i da je planirano dalje proširenje asortimana u Novom Sadu.
(Dnevnik)
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