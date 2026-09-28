GRADONAČELNIK NOVOG SADA MIĆIN OTKRIO SKANDALOZNO PONAŠANJE BLOKADERA Vređao i pretio zaposlenima i ženama u Hercegovačkoj kući (VIDEO)

OTVARANjEM Hercegovačke kuće danas Novi Sad je dobio novi turistički sadržaj, gde će građani i posetioci moći da probaju proizvode od lekovitog bilja, med, vino, sir i druge proizvode karakteristične za Hercegovinu, međutim, događaj pre otvaranja delimično je pokvario utisak.

Foto: Dnevnik

Pre otvaranja Hercegovačke kuće, muškarac koji se predstavio kao predstavnik studentskog pokreta prišao je zaposlenima, vređao žene koje tamo rade i pretio da će doći da se sa njima raspravi zbog, kako je rekao, "napada na studente u Višegradu". Ovaj postupak naišao je na osudu ne samo svih prisutnih već i gradonačelnika Žarka Mićina koji je prisustvovao otvaranju.

Mićin je oštro osudio taj postupak i istakao da zaposleni u Hercegovačkoj kući nemaju nikakve veze sa događajima u Višegradu. Naglasio je da takvo ponašanje ne predstavlja Novi Sad, koji je „grad domaćin u kome su svi dobrodošli“.

Podsetimo, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić zahvalio je Mićinu i predstavnicima Pokrajinske vlade na podršci i naveo da je objekat u Novom Sadu šesta Hercegovačka kuća.

Direktor Hercegovačke kuće Veselin Dutina rekao je da je ovo prvi prodajni objekat u Novom Sadu, da se na policama trenutno nalazi više od 130 proizvoda lokalnih proizvođača, među kojima su vino, sir, med, pršuta, kozmetika od lekovitog bilja i prerađevine od voća karakteristične za područje Trebinja i Istočne Hercegovine.

Dutina je dodao da Hercegovačka kuća sarađuje sa više od 140 poljoprivrednih proizvođača i prerađivača sa područja Trebinja i istočne Hercegovine, kao i da je planirano dalje proširenje asortimana u Novom Sadu.

(Dnevnik)