Politika

BLOKADERSKOJ SRAMOTI NEMA KRAJA: Zapalili skejt park kod Brankovog mosta

В. Н.

28. 09. 2026. u 12:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERI su u svojoj mržnji spalili skejt park koji je izgrađen u okviru Ekspo projekta.

БЛОКАДЕРСКОЈ СРАМОТИ НЕМА КРАЈА: Запалили скејт парк код Бранковог моста

FOTO: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Kako prenosi Informer, od skejt parka, koji je bio veoma popularan kod omladine, ostala je garež.

Sve je izlomljeno. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru