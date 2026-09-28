BLOKADERSKOJ SRAMOTI NEMA KRAJA: Zapalili skejt park kod Brankovog mosta
BLOKADERI su u svojoj mržnji spalili skejt park koji je izgrađen u okviru Ekspo projekta.
Kako prenosi Informer, od skejt parka, koji je bio veoma popularan kod omladine, ostala je garež.
Sve je izlomljeno.
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