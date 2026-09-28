ISPLIVALA JOŠ JEDNA PRIJAVA PROTIV SRDANOVIĆA! Novi skandal predvodnika "studentske liste" zbog nasilničkog ponašanja (FOTO)
NOVI skandal Ilije Srdanovića. Još jedna stavka u bogatoj biografiji nasilja prvog na "studenstkoj listi". U javnosti se pojavila još jedna prijava protiv Srdanovića.
Osim što je nosilac tzv. studentske liste svima poznat po svom gnusnom ponašanju i nasilju prema ženama, njegov "dosije" postaje sve deblji.
Isplivala je nova prijava protiv njega i to zbog, naravno, nasilničkog ponašanja.
Prema izjavi koja je preneta u dokumentu, Srdanović je 31. marta 2026. navodno verbalno napao kolegu na Odeljenju za akutne koronarne sindrome.
Kako se navodi u dokumentu, kolega je događaj opisao rečima:
- Dana 31.03.2026. godine, oko 8:45 časova sam verbalno napadnut od strane dr Ilije Srdanovića, koji mi je veoma arogantno na vratima angio-sale uz reči: „Ti treba da crkneš napolju! Kako te nije sramota. Čega ljudska? Plaši se, pas neće!“ Rekao sam mu da prestane da viče na mene, ali je nastavio sa uvredama, dok je odlazio niz hodnik ka odeljenju. Sve se odigralo na ulazu u angio-salu u prisustvu kolega: Svetozara Devića, Teodore Marjanović, Milice Petrović i drugih, koji kad sam ih pitao da li su čuli išta mi je sve rekao, treba da ćute, jer ne žele da se zameraju doktorom.
Dakle, program "studentkse liste" i njihova ideologija su sasvim jasni - samo nasilje, mržnja i uvrede.
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