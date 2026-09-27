"ZAŠTO NISTE UVELI SANKCIJE RUSIJI?" Ruski mediji dele govor Vučića o brutalnim pritiscima sa Zapada na Srbiju
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da su mu susreti sa predstavnicima Zapada tokom poslednje četiri godine bili mučni, ali da je, kako je naveo, bilo teško i kontaktirati sa Rusima zbog američkih sankcija protiv „Naftne industrije Srbije“ (NIS), prenose ruski mediji.
Vučić je podneo ostavku na mesto predsednika kako bi predvodio kampanju koalicije okupljene oko vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na parlamentarnim izborima 25. oktobra.
- Svaki susret u poslednje četiri godine u Evropi bio je mučenje, ni na jednom se nisam osećao dobro, jer je na svakom prvo pitanje bilo: zašto niste uveli sankcije Rusiji. I sa Rusima je bilo teško, jer je njihov cilj da NIS ostane kod njih... A drugi žele da im ga oduzmu, i na kraju ispašta Srbija - rekao je Vučić.
Ranije je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD produžila rok za prodaju mađarskoj naftno-gasnoj kompaniji MOL kontrolnog paketa od 56,15 odsto akcija „Gaspromnjefta“ u rusko-srpskom NIS-u. OFAC je takođe produžio licencu za operativni rad NIS-a do 30. septembra. NIS je u četvrtak zatražio od američkog Ministarstva finansija produženje licence i nakon tog roka.
Iako ruski mediji prenose govor predsednika, u tekstovima izostaje pomalo više zahvalnosti za pritisak koji je Srbija trpela, kako zbog neuvođenja sankcija, tako i zbog pritisaka nakon što su Rusi bili principijelni po pitanju NIS-a. Aleksandar Vučić je sam naveo kako je u toj borbi Rusa sa onima koji su želeli da im otmu NIS, Srbija patila i stradala.
BONUS VIDEO: Desetine hiljada ljudi ispred Predsedništva pred Vučićevu konferenciju
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