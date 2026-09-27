PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da su mu susreti sa predstavnicima Zapada tokom poslednje četiri godine bili mučni, ali da je, kako je naveo, bilo teško i kontaktirati sa Rusima zbog američkih sankcija protiv „Naftne industrije Srbije“ (NIS), prenose ruski mediji.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Vučić je podneo ostavku na mesto predsednika kako bi predvodio kampanju koalicije okupljene oko vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na parlamentarnim izborima 25. oktobra.

- Svaki susret u poslednje četiri godine u Evropi bio je mučenje, ni na jednom se nisam osećao dobro, jer je na svakom prvo pitanje bilo: zašto niste uveli sankcije Rusiji. I sa Rusima je bilo teško, jer je njihov cilj da NIS ostane kod njih... A drugi žele da im ga oduzmu, i na kraju ispašta Srbija - rekao je Vučić.

printskrin/ria novosti Tekst potpisa

Ranije je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD produžila rok za prodaju mađarskoj naftno-gasnoj kompaniji MOL kontrolnog paketa od 56,15 odsto akcija „Gaspromnjefta“ u rusko-srpskom NIS-u. OFAC je takođe produžio licencu za operativni rad NIS-a do 30. septembra. NIS je u četvrtak zatražio od američkog Ministarstva finansija produženje licence i nakon tog roka.

Iako ruski mediji prenose govor predsednika, u tekstovima izostaje pomalo više zahvalnosti za pritisak koji je Srbija trpela, kako zbog neuvođenja sankcija, tako i zbog pritisaka nakon što su Rusi bili principijelni po pitanju NIS-a. Aleksandar Vučić je sam naveo kako je u toj borbi Rusa sa onima koji su želeli da im otmu NIS, Srbija patila i stradala.

BONUS VIDEO: Desetine hiljada ljudi ispred Predsedništva pred Vučićevu konferenciju