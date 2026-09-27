"ZAHVALNOST PREDSEDNIKU VUČIĆU ZA GODINE PODRŠKE SRPSKOM NARODU NA KOSOVU I METOHIJI": Oglasila se Srpska lista

STRANKA "Srpska lista" reagovala je na ostavku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Srpska lista

- Srpska lista u ime srpskog naroda i svih kojima je Srbija u srcu izražava duboku i iskrenu zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na godinama posvećenosti, podrške i brige za srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Za Srpsku listu, razmere ulaganja u srpske sredine na Kosovu i Metohiji neraskidivo su povezane sa politikom predsednika Aleksandra Vučića, koja je pitanje opstanka našeg naroda na svojim vekovnim ognjištima postavila visoko među državne prioritete.

Ta podrška nije ostala samo na rečima. Ona se danas vidi u domovima naših porodica, u radnim mestima naših ljudi, u školama u kojima uče naša deca, u vrtićima u kojima odrastaju najmlađi, u bolnicama i domovima zdravlja, u našim hramovima, manastirima i kulturnim ustanovama.

Naš narod to vidi. Naš narod to pamti.

A iza te podrške ne stoje samo brojevi. Stoje ljudi, porodice i sudbine.

To su hiljade krovova nad glavom. Hiljade porodica koje su dobile priliku da svoj život i budućnost nastave da grade tamo gde su rođene, gde su im koreni i gde žele da ostanu njihova deca.

Posebno smo zahvalni što se vodilo računa o onome što je za opstanak jednog naroda najvažnije – o ljudima i njihovim radnim mestima.

Od 2020. godine u srpskom zdravstvenom sistemu na Kosovu i Metohiji novozaposleno je više od 2.000 medicinskih i nemedicinskih radnika.

Svaka obnovljena škola znači da će se u njoj i sutra čuti srpski jezik i dečja graja. Svaki novi vrtić znači veru u život i budućnost. Svaka nova kuća i stan predstavljaju poruku jednoj porodici da nije sama. A za srpski narod na Kosovu i Metohiji nema opstanka bez očuvanja naših svetinja, naše vere i duhovnog nasleđa.

Zato Srpska lista danas ne govori samo jezikom politike. Govorimo jezikom zahvalnosti.

Hvala predsedniku Aleksandru Vučiću za svaku porodicu kojoj je obezbeđen dom.

Hvala za svako novo radno mesto i svaku porodicu koja je zahvaljujući njemu dobila veću sigurnost.

Hvala za svaku školu i vrtić, za svaku zdravstvenu ustanovu, za svaku obnovljenu kuću i zgradu.

Hvala za brigu o našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, našim manastirima i svetinjama koje vekovima svedoče ko smo i koliko duboko su naši koreni na Kosovu i Metohiji.

Naš narod dobro zna koliko je važno imati oslonac onda kada je najteže. Zna koliko znači kada su vrata države Srbije otvorena za njegove probleme, kada se njegov glas čuje i kada za svoje porodice može da očekuje konkretnu pomoć i podršku.

To se ne zaboravlja.

Mogu se menjati okolnosti i dolaziti novi izazovi, ali ostaju domovi koji su izgrađeni, deca koja su dobila vrtiće i škole, ljudi koji su dobili posao, pacijenti koji se leče u obnovljenim zdravstvenim ustanovama i svetinje koje ostaju našim potomcima.

Naš narod pamti dela.

Srpska lista zato izražava iskrenu zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću za politiku podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i za svu pomoć koja je pretočena u konkretne projekte, investicije, radna mesta i sigurniju budućnost naših porodica i uvereni smo da će Srbija sa Vučićem nastaviti da nam bude još snažniji oslonac i podrška! - navodi se u saopštenju Srpske liste.