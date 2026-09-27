"PRIHVATIO SAM POZIV RTS-A IDEM SAM PROTIV NJIH DVOJE" Vučić: Oni su navikli da zadaju udarce, ali ne i da prime udarac
ALEKSANDAR Vučić je tokom svog govora u Predsedništvu otkrio da je bio pozvan od strane RTS-a za debatu, međutim predstavnici "studentske" liste su to odbili.
-Ja sam im nudio dijalog i pre 4 i pre 3 i pre 5 godina. Prihvatio sam poziv RTS-a da idem sam protiv njih dvoje. Oni su odbili. Ako hoćeš u ring budi spreman da primiš udarac. Oni su navikli da zadaju udarce, ali ne i da prime udarac - rekao je on.
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